“DAÜ’de belirsizlik bir an önce sonlandırılmalı”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) ülkenin en önemli kurumlarından biri olduğunu vurgulayarak, Vakıf Yöneticiler Kurulu’na ilişkin atama ve görevden alma süreçlerinin DAÜ Kuruluş Yasası’na uygun şekilde ve gecikmeden tamamlanması gerektiğini söyledi.

Erhürman yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı olarak, öngörülen görevden alma ve atama işlemlerinin yasa hükümlerine uygun biçimde, tercihen istişare yoluyla gerçekleştirilmesini arzu ettiklerini belirtti. Sürecin uzamasının belirsizlik yarattığına işaret eden Erhürman, bu durumun bir an önce sonlandırılması gerektiğini kaydetti.

Açıklamada DAÜ Kuruluş Yasası’nın 5. maddesine atıfta bulunularak, Vakıf Yöneticiler Kurulu başkan ve üyelerinin Bakanlar Kurulu’nun önerisi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından altı yıllık süre için atandığı hatırlatıldı. Yasaya göre, kurulda boşalma olması halinde yeni atanan üyenin, yerine atandığı üyenin süresini tamamladığı ve boşalan üyeliklere en geç bir ay içinde atama yapılmasının zorunlu olduğu vurgulandı. Ayrıca, kurul başkan ve üyelerinin görevlerinin, atanma koşullarına uygun olmak ve yazılı gerekçe göstermek kaydıyla herhangi bir zamanda sona erdirilebileceği belirtildi.

Erhürman açıklamasında, DAÜ Kuruluş Yasası’nın 6. maddesinde yer alan niteliklere de dikkat çekti. Buna göre Vakıf Yöneticiler Kurulu üyelerinin; eğitim-öğretim, kurum yönetimi ve denetimi, insan kaynakları veya yatırım planlaması gibi alanlarda deneyim sahibi, bu alanlarda çalışmalar yapmış başarılı kişiler arasından seçilmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca, kurul üyelerinin DAÜ’de veya vakfın diğer bağlı kuruluşlarında ücretli ya da ücretsiz herhangi bir görev alamayacağı hatırlatıldı.

Erhürman, yasal çerçevenin açık olduğunu vurgulayarak, DAÜ’nün sağlıklı yönetimi ve kurumsal istikrarı açısından sürecin gecikmeden tamamlanmasının önemine işaret etti.