DAÜ-SEN: Eğitim Bakanı, hukuk dışı tavrına bakanlar kurulunu ortak etmeyi başardı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu’na (VYK) ilişkin son Bakanlar Kurulu önerileriyle ilgili yazılı açıklama yaparak, Eğitim Bakanlığı’nı ve UBP-DP-YDP Hükümeti’ne tepki gösterdi. Sendika, sürecin hem hukuka hem de teamüllere aykırı yürütüldüğünü belirtti.

Sendikanın açıklamasında, yaklaşık bir ay önce Bakanlar Kurulu’nun VYK’nın topluca görevden alınmasına yönelik önerisinin Resmî Gazete’de yayımlanarak Cumhurbaşkanı’na sunulduğu hatırlatıldı. Açıklamada, söz konusu öneride VYK’nın görevden alınmasının öngörüldüğü ancak yerine kimin ve nasıl atanacağına dair herhangi bir düzenleme yapılmadığına dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın bu öneriyi, DAÜ Kuruluş Yasası’na aykırı olduğu, bir kurumun yöneticisiz bırakılamayacağı ve sürecin istişareyle yürütülmesi gerektiği gerekçesiyle reddettiği anımsatılan açıklamada, hükümetle doğrudan diyalog kurulmak yerine basın yoluyla uyarı yapılmak zorunda kalınmasının sürecin ciddiyetini ortaya koyduğu ifade edildi.

DAÜ-SEN, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın uyarısı ve ret kararına rağmen Eğitim Bakanlığı’nın yeni ve hukuka uygun bir öneri hazırlamak yerine, yine yasaya aykırı bir öneriyi Bakanlar Kurulu aracılığıyla Resmî Gazete’de yayımladığını kaydetti. Açıklamada, bu durumun yalnızca Eğitim Bakanı’nı değil, Başbakan ve Bakanlar Kurulu’nun tamamını sorumluluk altına soktuğu ifade edildi.

Sendika, Erhürman’ın işaret ettiği sorunların yalnızca teamül ya da istişare eksikliği değil, aynı zamanda “son derece basit bir teknik hata” olduğunu vurgulayarak, aynı hatanın ısrarla tekrarlanmasının izah edilemez olduğunu kaydetti. Ülkenin en büyük kurumlarından biri olan DAÜ’ye yapılacak atamaların iki kez dahi hukuka uygun şekilde gerçekleştirilememesinin “devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığı” ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Resmî Gazete’de yayımlanan son öneride yaklaşık iki yıldır görevde olmayan iki VYK üyesinin de görevden alınmasının önerildiği belirtilerek, görev süreleri 2023 Nisan ayında sona ermiş olan Prof. Dr. Mustafa Kurt ve Prof. Dr. Mustafa Safran’ın, 2025 Kasım ayında “yetersizlik” gerekçesiyle görevden alınmasının istendiğine dikkat çekildi. Bu durumun, sürecin ciddiyetine gölge düşürdüğü vurgulandı.

DAÜ-SEN açıklamasında, kendi görev alanında yasalara uygun bir öneriyi hazırlayamayanların başkalarını yetersizlikle suçlamasının ironik olduğu belirtilerek, yaşananların “trajikomik” bir tablo ortaya koyduğu ifade edildi.

Sendika, yaşananlar ışığında Başbakan Üstel’e seslenerek, Eğitim Bakanı tarafından içine düşürülen bu durumu hak edip etmediğini sordu. Açıklamanın sonunda ise Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın yalnızca anayasal bir makam sahibi değil, aynı zamanda hukuk alanında saygın bir akademisyen olduğu hatırlatılarak, hukuki görüşlerinin dikkate alınmasının devlet ciddiyetinin asgari gereği olduğu vurgulandı.