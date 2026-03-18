DAÜ-SEN Başkanı Mustafa Rıza oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) yeni dönem Başkanı Mustafa Rıza oldu.

DAÜ-SEN’den verilen bilgiye göre, 12 Mart’ta gerçekleştirilen 41. Olağan Kurul'da seçilen yetkili kurullarda görev dağılımı yapıldı.

Görev dağılımı sonucunda, Mustafa Rıza DAÜ-SEN Başkanı olurken, Yeşim Dede Genel Sekreter, Fatih Bayraktar Mali İşler Sekreteri, Sami Fethi Özlük Hakları Sekreteri, Hamit Caner Örgütlenme Sekreteri, Ercan Hoşkara Dış İlişkiler Sekreteri, Ruşen Karakaya Örgüt ve Sosyal İşler Sekreteri oldu.

Ayrıca, Berfu Çerçi Öngün, Canan Perkan Zeki, Damla Simsaroğlu, Ergül Mutlu Altundağ, Fatoş Erozan, Hasan Hacışevki, Hasan Oylum, Hatice Nilay Hasipoğlu, Hülya Fırat Kılıç, Kağan Günçe, Mehmet Okcan, Nezire İnce, Özlem Olgaç Türker ve Pembe Behçetoğulları Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçildi.

Disiplin Kurulu Başkanı Demet Çelik Ulusoy olurken; Erkan Malkoç Raportör, Hüseyin Özkaramanlı, Mehmet Ali Özarslan ve Mutlu Kale ise üye olarak görevlendirildi.

Denetleme Kurulu Başkanı Nazan Doğruer; Raportör Banu Lama; üyeler ise Suzan Özdilek, Umut Türker ve Metin Mavioğlu oldu.