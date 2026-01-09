DAÜ mezunu Gazzeli Asil Ziara’nın kaleme aldığı hikayesi Al Jazeera’da yer aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 2023 yılı mezunu, Gazzeli Asil Ziara, hikayesini Al Jazeera için kaleme aldı.

DAÜ’den yapılan açıklamada, “Yıkılıp duran bir evi nasıl yanında taşırsın?” başlıklı makalesinde Gazze’deki savaş ve yerinden edilme deneyimini ve Kıbrıs’ta öğrenci olarak geçirdiği yıllara dair anılarını paylaşan Ziara’nın, KKTC’ye ilk geldiği gece hayatındaki en derin uykuyu uyuduğu, Gazze’de yıllar boyunca savaş gürültüsü, belirsizlik ve korku içinde yaşayan bedeninin, sessizlikle burada tanıştığını vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada, Ziara’nın DAÜ’yü “küçük bir dünya” olarak nitelediği; hazırlık sınıfındaki anıların hayatında dönüm noktası olduğunu belirttiği aktarıldı.

DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen, Ziara’nın yazısının Al Jazeera English’te yayımlanmasından gurur duyduğunu belirtti; yazının ev, kayıp ve direnç üzerine etkileyici bir yansıma olduğunu ifade etti.

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Besim de metnin, DAÜ’nün akademik bilginin yanında vicdan, ifade özgürlüğü ve küresel sorumluluk bilinci kazandıran bir kurum olduğunu gösterdiğini belirtti; Ziara’yla gurur duyduklarını kaydetti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise Ziara’nın yayınının hem kişisel bir dönüm noktası olduğunu hem de DAÜ’nün çok kültürlü öğrenci kitlesinin gücünü ve kararlılığını yansıttığını ifade etti. Kılıç, farklı ülkelerden gelen öğrencileri desteklemenin DAÜ’nün misyonunun önemli bir parçası olduğunu vurguladı.