DAÜ iş birliğinde Uluslararası Enerji ve Çevre Sempozyumu yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Enerji Araştırma Merkezi (DAÜ-ENAR) ile Association of Energy Engineers (AEE) Cyprus Chapter iş birliğinde düzenlenen 17. Uluslararası Ekserji, Enerji ve Çevre Sempozyumu (IEEES-2026), Lefkoşa’daki Grand Pasha Otel’de yapıldı.

DAÜ'den verilen bilgiye göre, 1-3 Haziran tarihleri arasında, enerji ve çevre alanlarında karşılaşılan güncel zorlukların ele alındığı sempozyumda, araştırmacılar, akademisyenler, mühendisler ve sektör temsilcileri bir araya geldi.

DAÜ-ENAR ve Konferans Başkanı Prof. Dr. Uğur Atikol açılışta yaptığı konuşmada, etkinliğin Kıbrıs’ta gerçekleştirilmesinin DAÜ’nün ve sponsorların katkılarıyla mümkün olduğunu belirtti, emeği geçenlere teşekkür etti.

Atikol sempozyumun kapanışında da söz aldı, yaşanmakta olan enerji dönüşümünde tek bir teknolojinin ön plana çıkmadığını, yeni teknolojilerin harmanlanarak, bütünsel bir yaklaşımla kullanımının gerektiğini söyledi.

Atikol, planlamanın ise teknoloji gelişimine ayak uydurarak, hem enerjinin arz tarafında hem de talep tarafında bütünleşik bir strateji anlayışı ile yapılmasının kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da, enerji, çevre ve sürdürülebilirliğin bugünün dünyasında kalkınma, çevresel denge ve ulusal güvenlik açısından temel unsurlar haline geldiğini belirterek, temiz enerji teknolojilerine yönelimin kritik önem taşıdığını vurguladı.

Ekonomik istikrar ve sürdürülebilir kalkınma için enerji güvenliğinin vazgeçilmez olduğunu kaydeden Kılıç, Türkiye’nin stratejik konumu ve enerji koridorlarındaki rolüne de değindi.

Üniversite olarak sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve inovasyon alanlarında araştırmaları desteklemeye devam ettiklerini belirten Kılıç, geleceğin enerji çözümlerini geliştirecek olanların bugün yetişen genç bilim insanları olduğunu ifade etti.

Uluslararası katılımla gerçekleştirilen sempozyum süresince enerji verimliliği, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji sistemleri, ekserji analizi, çevresel etkiler, enerji politikaları ve ileri enerji teknolojileri gibi başlıklarda akademik bildiri sunuldu.