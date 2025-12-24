“DAÜ, bu ülkenin ortak değeridir ve bu değerin korunması herkesin sorumluluğudur”

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yönetim Kurulu’nun hukuka aykırı biçimde topluca görevden alınmasının üniversiteyi yönetsel ve kurumsal bir kaosa sürüklediğini vurgulayarak, liyakat ve hukukun üstünlüğünün derhal yeniden tesis edilmesi çağrısında bulundu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde yaşanan Vakıf Yönetim Kurulu (VYK) krizi, hükümetin hukuki yetki sınırlarını aşan tasarrufları nedeniyle giderek derinleşiyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), VYK’nin “başarısızlık” gerekçesiyle topluca görevden alınmasının hem usule hem de DAÜ Yasası’na açıkça aykırı olduğunu belirterek, üniversitenin ciddi bir yönetim krizine sürüklendiğine dikkat çekti.

Açıklama şöyle:

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), liyakatsiz ve hukuk tanımaz bir yönetim anlayışının elinde her geçen gün daha büyük bir kaosa sürüklenmektedir.

Yaklaşık bir ay önce Milli Eğitim Bakanı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yönetim Kurulu’nu (VYK) “başarısızlık” gerekçesiyle görevden aldığını kamuoyuna duyurmuştur. Oysa ki aynı günlerde, VYK üyelerini atama yetkisine sahip olan Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman, bu yönde tek taraflı bir tasarrufun mümkün olmadığını açıkça ifade etmiş; hükümet ile Cumhurbaşkanlığı arasında istişare zorunluluğuna dikkat çekmiştir.

Sayın Erhürman ayrıca, VYK üyelerinin tamamının bir gecede görevden alınmasının üniversitenin yönetsel hafızasına telafisi güç zararlar vereceğini vurgulamıştır.

Ancak ne yazık ki, bu uyarılar yok sayılmış; Milli Eğitim Bakanı ve hükümet, tüm Vakıf Yönetim Kurulu’nu hiçbir hukuki ve yönetsel hassasiyet gözetmeden topluca görevden almıştır. Daha da vahimi, görev süresi Nisan 2023’te zaten sona ermiş olan iki üye, “başarısızlık” gerekçesiyle görevden alınmış gibi gösterilerek hem hukuksuzluğa hem de kişisel itibarsızlaştırmaya imza atılmıştır.

Oysa DAÜ Yasası son derece açıktır. Yasaya göre;

Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri toplu değil, bireysel olarak değerlendirilir Görevden alınan bir üyenin yerine atanacak kişi, yalnızca kalan görev süresi kadar görev yapabilir.

Bu nedenlerle, VYK için toplu görevden alma ve toplu atama önerisi usule de yasaya da açıkça aykırıdır.

Hükümet, atama yetkisi Cumhurbaşkanlığı’nda olmasına ve bunu bilmesine rağmen, hiçbir istişare yapmadan VYK üyeleri önermiş; görev süresi dolmuş kişileri dahi “başarısız” ilan ederek hukuki ve ahlaki bir sorumluluk doğurmuştur. Aynı konuda birden fazla kez ısrar edilen bu hukuksuzluk ve hata çok kıymetli bu kurumun itibarını da zedelemektedir. .

Ülkemizin yükseköğretimdeki en önemli kurumlarından olan Doğu Akdeniz Üniversitesi, ne yazık ki bugün iş bilmezliğin, keyfiliğin ve yasa tanımazlığın ağır bedelini ödemektedir. Bu anlayış devam ettiği sürece DAÜ’nün kurumsal itibarı, akademik özgürlüğü ve mali sürdürülebilirliği ciddi biçimde tehdit altındadır.

Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak; Hukukun üstünlüğünün, kurumsal aklın, şeffaflığın ve liyakatin derhal yeniden tesis edilmesini talep ediyoruz.

Doğu Akdeniz Üniversitesi siyasi hesaplara, keyfi kararlara ve günübirlik yönetim anlayışına kurban edilemez. DAÜ, bu ülkenin ortak değeridir ve bu değerin korunması herkesin sorumluluğudur.