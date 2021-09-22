Darp zanlısı teminatla serbest kaldı

Çukurova’da meydana gelen vahim zarar meselesi ile ilgili tutuklanan zanlı Y.C teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Ozan Kuşak zanlının 18 Eylül saat 19.00 sularında Çukurova'da, halka açık bir yerde, aracının içerisinde kanunsuz olarak bulundurduğu sopayı alıp aralarında bulunan husumet nedeniyle Çukurova'da sakin S.S.G’yi ciddi şekilde darp ettiğini anlattı. Polis, S.S.G’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi görürken, kendi isteğiyle hastaneden ayrıldığını da mahkemeye aktardı. Polis, zanlının yargılanıncaya kadar mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.