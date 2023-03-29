‘Darp’ soruşturması genişledi: Aranan 1 kişi daha tutuklandı

Lefkoşa’da İdris Bulut’un darp edilmesiyle ilgili başlayan polis soruşturması genişledi.

Olayla ilgili E.T’nin ardından aranan E.Y.A da tutuklandı.

Zanlı mahkemeye çıkarıldı, hakkında 2 gün tutukluluk kararı alındı.

Polis bilgi verdi…

Polis memuru Ümit Karagöz olayla ilgili mahkemede bilgi verdi.

Karagöz, zanlının "Kasti Hasar ve Ciddi Darp" suçlarından methalder olduğunu söyledi.

Polis, zanlının 28 Mart’ta saat 02.00 raddelerinde Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde CP 901 plakalı aracı ile seyreden İdris Bulut'un henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı iki araç ile önünün kesildiğini belirtti.

Zanlının, aranan üç erkek şahıs ile birlikte İdris Bulut’u ciddi bir şekilde darp edip CP 901 plakalı aracının kasten ve kanunsuz olarak hasara uğrattıklarını mahkemeye aktardı.

Kardeşi buldu, hastaneye kaldırdı…

Polis, İdris Bulut’un korkarak olay mahallinden kaçtıktan sonra kardeşi tarafından bulunup, Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görmüş olduğu ilk yardım tedavisinin ardından müşahede altına alındığını belirtti.

Zanlı E.T’nin tespit edilerek, tutuklandığını ifade eden polis, diğer şahısların da aranan kişi ilan edildiklerini dile getirdi.

Aranan şahıslar var

Polis, mesele ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının ilk etapta 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.