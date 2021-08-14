Darp davasında bir tutuklu daha

Çağlar Yüksel’in ciddi şekilde darp edilmesi ile ilgili olarak tutuklanan M.Ş mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, 2 Ağustos saat 23.45 sularında Çağlar Yüksel’in, Demirhan'daki evinin avlusunda 2 erkek şahıs tarafından sopa ile başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurulmak suretiyle darp edildiğini anlattı. Darp sonucu Yüksel’in başında bir kesik oluştuğu da polis tarafından mahkemeye aktarıldı. Polis Çağlar Yüksel’in aynı gün Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ‘bilinç kaybı yaşadığı’ gerekçesi ile gözetim altına alındığını belirtti.

Polis, zanlının şu anda Girne Polis Müdürlüğü’nde tutuklu bulunan ve mesele ile bağlantılı olduğu düşünülen bir diğer zanlı O.B ile olaydan hemen önce ve hemen sonra birçok kez telefonda konuştuğunun alınan telefon dökümlerinden tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının 13 Ağustos 2021 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gelerek teslim olduğunu belirtti.

2 gün tutukluluk kararı

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.