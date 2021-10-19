Darp davası: 9 zanlıdan 4’ü tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen “Sirkat, Kasti Hasar, Ciddi Darp, Tecavüzi Alet Taşıma” suçları ile ilgili olarak 9 zanlı tutuklandı. Mahkeme huzuruna çıkarılan zanlılardan 4’ünün tutuksuz yargılanmasına, 5 zanlının ise 2 gün tutuklu kalmasına emir verildi.

Mahkemede ifade veren polis memuru Kazım Sevinç, zanlı H.Ç ve zanlı A.U.G’nin ‘Sirkat, Kasti Hasar, Ciddi Darp, Tecavüzi Alet Taşıma’ suçlarından tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlı H.Ç’nin 12 Ekim saat 20.00 sularında, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji servisi park alanında, ‘konuşmak istediği’ gerekçesi ile kendisini aracı ile alan Ü.E’yi darp ettiğini, o esnada olay yerine gelen zanlı A.U.G’nin kavgaya karışarak Ü.E’yi darp ettiğini söyledi. Ardından A.U.G ile aynı araçta gelen diğer iki zanlı H.Ö ve T.Y’nin de araçtan inerek kavgaya karıştığı polis tarafından mahkemeye aktarıldı. Ü.E’nin zanlıların ellerinden kurtulup olay yerinden uzaklaştığını belirten polis, zanlı H.Ç’nin söz konusu aracın camlarına vurarak arabayı kasti hasara uğrattığını ve aracın içindeki cep telefonunu da çaldığını aktardı. Polis, bu esnada yoldan geçen M.Ü ve İ.H.Ü’nün olayı görüp ayırmak istedikleri esnada olay yerine gelen diğer zanlılar R.Y, T.K ve O.B tarafından darp edildiklerini söyledi.

Polis, zanlılar 1,2,3,4’ün mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. Polis, zanlılar 5,6,7,8,9’un Ağır Bir Cürümün Önlenmesinde İhmalkarlık suçlarına methaldar olduklarını belirtti. Polis, tahkikatın henüz tamamlanmamış olduğunu, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve aranan tecavüzi alet olduğundan zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatı, tutukluluk talebine itiraz etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanması, zanlı 1 ve 2’nin 7 bin TL nakdi teminat yatırması, birer kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması, zanlı 3 ve 4’ün 5 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Ozankaya, diğer 5 zanlının ise 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.