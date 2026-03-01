Lefkoşa14 °C

"Daha az ego, daha çok işine odaklanan ve birbirine saygılı insanların olduğu bir dünya hayal ediyorum"

Portre / Fuat Beyar (Flatro New Energy & Mobility’nin otomotiv departmanında yönetici)

Muhabir:  Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam…

  • Azimli

Şu an yaptığım işi yapmasaydım...

  • İnsanlarla iç içe olabileceğim, iletişim ve ticaret odaklı bir iş yapardım.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden…

  • Benim gündemimi en fazla meşgul eden, işlerin verimli, hızlı ve doğru şekilde ilerlediginden emin olmak

Kayıtsız kalamadığım şey…

  • Adaletsizlik gördüğümde kayıtsız kalamam.

En büyük pişmanlığım…

  • Öğrencilik yıllarımda Çince öğrenmemek

En büyük sevincim…

  • En büyük sevincim, emek verdiğim şeylerin güzel sonuçlar verdiğini görmek

Hayatımın dönüm noktası…

  • Hayatımın önemli dönüm noktalarından biri, Nisan 2024’te gerçekleştirdiğim ilk resmi Çin ziyaretiydi; bu deneyim ufkumu genişletti

 

Beni en çok etkileyen yazar…

  • John Boyne

Başucumdaki kitap...

  • The Art of the Deal

En keyif aldığım müzik..

  • Tek bir tür söylemek zor; o anki moduma göre farklı tarzlar dinliyorum

En son izlediğim film…

  • Carry-On

Kendim için son aldığım şey…

  • Spor salonunda kullanmak için kısa tişört ve spor çorabı.

Dolabımdaki en gereksiz şey…

  • Aynı tişörtün 5 farklı rengi

Benim için alınabilecek en güzel hediye…

  • Beni tanıyıp ona göre seçilmiş her hangi bir şey, en güzel hediyedir.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey…

  • Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey sabır. Bazen her şeyin daha hızlı ilerlemesini isteyebiliyorum ama zamanla sabırlı olmanın ve süreçlere güvenmenin ne kadar önemli olduğunu öğreniyorum.

Kendimde beğendiğim özellik…

  • Yanıldığımı kabul etmekte zorlanmam. Benim için önemli olan haklı olmak değil, doğruyu bulmak

 

Olmasa da olur…

  • Tatlı yiyecekler

Olmazsa olmaz…

  • Ailem ve sevdiklerim benim olmazsa olmazım

En iyi yaptığım yemek…

  • Kıbrıs pidesinde et şiş

Hayalimdeki dünya…

  • Daha az ego, daha çok işine odaklanan ve birbirine saygılı insanların olduğu bir dünya

Aşk benim için…

  • Aşk, benim için karşılık beklemeden yapılan içten ve düşünceli davranışlardır.

Onunla çok tanışmayı isterdim…

  • Gordon Ramsay

Görmek istediğim yer…

  • Brezilya, özellikle Rio en çok görmek ve deneyimlemek istediğim yerler arasında.

Mutlaka yapmak istediğim..

  • Bir gün Almanya’da Nürburgring pistine çıkıp arkadaşlarımla spor arabalarla yarışmak en büyük hayallerimden biri.

Son olarak söylemek istediklerim…

  • Son olarak; Kıbrıs’ın gerçekten özel bir yer olduğunu düşünüyorum. Küçük olabilir ama potansiyeli büyük. Geleceğinin parlak olduğuna inanıyorum ve bu geleceği şekillendirmek de biz gençlerin elinde.
