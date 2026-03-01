"Daha az ego, daha çok işine odaklanan ve birbirine saygılı insanların olduğu bir dünya hayal ediyorum"
Portre / Fuat Beyar (Flatro New Energy & Mobility’nin otomotiv departmanında yönetici)
A+A-
Muhabir: Sonay Demirpençe
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam…
- Azimli
Şu an yaptığım işi yapmasaydım...
- İnsanlarla iç içe olabileceğim, iletişim ve ticaret odaklı bir iş yapardım.
Benim gündemimi en fazla meşgul eden…
- Benim gündemimi en fazla meşgul eden, işlerin verimli, hızlı ve doğru şekilde ilerlediginden emin olmak
Kayıtsız kalamadığım şey…
- Adaletsizlik gördüğümde kayıtsız kalamam.
En büyük pişmanlığım…
- Öğrencilik yıllarımda Çince öğrenmemek
En büyük sevincim…
- En büyük sevincim, emek verdiğim şeylerin güzel sonuçlar verdiğini görmek
Hayatımın dönüm noktası…
- Hayatımın önemli dönüm noktalarından biri, Nisan 2024’te gerçekleştirdiğim ilk resmi Çin ziyaretiydi; bu deneyim ufkumu genişletti
Beni en çok etkileyen yazar…
- John Boyne
Başucumdaki kitap...
- The Art of the Deal
En keyif aldığım müzik..
- Tek bir tür söylemek zor; o anki moduma göre farklı tarzlar dinliyorum
En son izlediğim film…
- Carry-On
Kendim için son aldığım şey…
- Spor salonunda kullanmak için kısa tişört ve spor çorabı.
Dolabımdaki en gereksiz şey…
- Aynı tişörtün 5 farklı rengi
Benim için alınabilecek en güzel hediye…
- Beni tanıyıp ona göre seçilmiş her hangi bir şey, en güzel hediyedir.
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey…
- Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey sabır. Bazen her şeyin daha hızlı ilerlemesini isteyebiliyorum ama zamanla sabırlı olmanın ve süreçlere güvenmenin ne kadar önemli olduğunu öğreniyorum.
Kendimde beğendiğim özellik…
- Yanıldığımı kabul etmekte zorlanmam. Benim için önemli olan haklı olmak değil, doğruyu bulmak
Olmasa da olur…
- Tatlı yiyecekler
Olmazsa olmaz…
- Ailem ve sevdiklerim benim olmazsa olmazım
En iyi yaptığım yemek…
- Kıbrıs pidesinde et şiş
Hayalimdeki dünya…
- Daha az ego, daha çok işine odaklanan ve birbirine saygılı insanların olduğu bir dünya
Aşk benim için…
- Aşk, benim için karşılık beklemeden yapılan içten ve düşünceli davranışlardır.
Onunla çok tanışmayı isterdim…
- Gordon Ramsay
Görmek istediğim yer…
- Brezilya, özellikle Rio en çok görmek ve deneyimlemek istediğim yerler arasında.
Mutlaka yapmak istediğim..
- Bir gün Almanya’da Nürburgring pistine çıkıp arkadaşlarımla spor arabalarla yarışmak en büyük hayallerimden biri.
Son olarak söylemek istediklerim…
- Son olarak; Kıbrıs’ın gerçekten özel bir yer olduğunu düşünüyorum. Küçük olabilir ama potansiyeli büyük. Geleceğinin parlak olduğuna inanıyorum ve bu geleceği şekillendirmek de biz gençlerin elinde.
Bu haber toplam 338 defa okunmuştur
Etiketler : portre, yenidüzen pazar, Fuat Beyar