Hava sıcaklığı 36 dereceye kadar yükselecek. Cumartesi günü yer yer yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 18-24 Nisan tarihleri arasındaki periyodun ilk yarısında alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin, diğer yarısında ise yüksek basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın açık ve az bulutlu; cuma az bulutlu zamanla parçalı bulutlu sabah saatleri yer yer sisli; cumartesi parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu; pazar, pazartesi, salı az bulutlu; çarşamba günü ise çok bulutlu olacak.