CTP İskele Bucak Örgütü’nden anlamlı etkinlik

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Bucak Örgütü tarafından düzenlenen “Dört Değerimizi Anıyoruz” etkinliği gerçekleştirildi.

Düzenlenen anma gecesinde, partinin kuruluşundan itibaren, zor şartlarda hem parti örgütlenmesinde hem de toplumsal mücadelede öncü isimler olan Mustafa Konti, Rezvan Konti, Dr. Mehmet Salih Yanmaz ve Savaş Solmazcan anıldı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen panelde Ergin Abdullah İlktaç, Ferdi Sabit Soyer ve Feridun Önsav, Kıbrıs Türk Sol hareketinin ve CTP’nin mücadelesinde, mihenk taşları olan dört isimle olan anılarını paylaştılar.

Yoğun katılımla gerçekleşen gecenin sonunda iki toplumlu müzik korosunun dinletisi ve kokteyl gerçekleştirildi.

Geceye Kıbrıs’ın güneyinde faaliyet gösteren siyasi parti AKEL’in Larnaka İlçe Sekreteri Hristella Andeniu ve Sendika PEO Larnaka eski Sekreteri Mario Prajodois de katıldı.