CTP Genel Sekreteri Kişi: “En öncelikli görev erken seçim”

CTP’de Genel Sekreterlik görevine seçilen Mehmet Kale Kişi, Parti Meclisi’ne teşekkür ederek, üstlendiği sorumluluğun büyüklüğüne dikkat çekti. Kişi, 2026 yılının son derece kritik olacağını belirterek, halkın yaşadığı tahribatın son bulması için yeni bir siyasi iradenin gerekli olduğuna işaret etti.

Kişi, partisinin olası en erken seçim ihtimaline karşı bugünden itibaren kapsamlı hazırlıklara başlayacağını duyurdu. Bu hazırlıkların önce örgütlerle, ardından toplumun tüm kesimleriyle buluşmalarla yürütüleceğini ifade eden Kişi, kolektif iradeyle güçlü bir iktidar hedeflediklerini kaydetti.

Görevi devraldığı Genel Sekreter Erkut Şahali’ye ve 29. Dönem Merkez Yönetim Kurulu’na teşekkür eden Kişi, yeni dönem MYK üyelerine de başarı dileklerinde bulundu.

“Yükümüz ağır, yapacak çok iş var,” ifadelerini kullanan Mehmet Kale Kişi, dayanışma ve kararlılık içinde umutla ilerleyeceklerini belirtti.