CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman oyunu kullandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, eşi Nilden Bektaş Erhürman ile oyunu saat 11.15’te, Gönyeli Dr. Suat Günsel İlkokulu’nda kullandı.

Tufan Erhürman, oyunu kullandıktan sonra yaptığı kısa açıklamada, yerel yönetim seçimleriyle ilgili sürecin tamamlandığını belirtti ve artık önemli olanın Kıbrıs Türk halkının iradesinin sandıkta tecelli etmesi olduğunun altını çizdi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sonuçların hayırlı olmasını diledi.