“CTP 7, UBP 6, TDP ve DP 1’er belediye kazandı”
Yüksek Seçim Kurulu, yerel seçimlerde belediye başkanlığında gayrı resmi sonuçları açıkladı.
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Yüksek Seçim Kurulu, yerel seçimlerde belediye başkanlığında gayrı resmi sonuçları açıkladı.
BRT’deki yayına katılan YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, hangi partinin kaç belediye başkanlığını kazandığını açıkladı.
YSK Başkanı Şefik, rakamların yakın olduğu bölgelerle ilgili beklemekte yarar olduğunu, açıklanan rakamların resmi olmadığını belirtti.
Rakamlara göre, en fazla belediyeyi Cumhuriyetçi Türk Partisi kazandı:
- CTP: 7 Belediye
- UBP: 6 Belediye
- TDP: 1 Belediye
- DP: 1
- Belediye Bağımsız: 3
Üst'El Hükümeti, seçimlere UBP-YDP-DP İttifakı olarak girmişti.
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