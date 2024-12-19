CSO’dan Yeni Yıl Konserleri
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Gazimağusa ve Lefkoşa'da Yeni Yıl Konserleri verecek.
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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Gazimağusa ve Lefkoşa'da Yeni Yıl Konserleri verecek.
Orkestra, 26 Aralık Perşembe saat 20.00’de Rauf Raif Denktaş KKS Gazimağusa’da; 27 Aralık 2024 Cuma, saat 20.00’de de YDÜ AKKM Lefkoşa’da Yeni Yıl Konserleri ile müzikseverlerle buluşacak.
Verilen bilgiye göre, CSO’nun, Şef Ali Hoca yönetimindeki Yeni Yıl özel programı KKTC Turkcell’in iletişim sponsorluğunda, Kooperatif Merkez Bankası'nın desteklediği, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi'nin iş birliğinde gerçekleşecek konserlere giriş ücretsiz olacak.
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Etiketler : konser, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, yeni yıl konseri