CSO yeni yıla 15-16 Ocak Konserleriyle merhaba diyecek

KKTC CSO, 2026 yılının ilk konserini 15 ve 16 Ocak’ta sırasıyla Gazimağusa ve Lefkoşa’da verecek.

Alessandro Cedrone’nin şef, Umut Can Ünal’ın flüt ve Gizem Meriç Kılıç’ın flütte yer alacağı Ocak Konserleri olarak sunulacak gecede G.Rossini,A.F. Doppler ve F.Schubert’in eserleri icra edilecek.

Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğu, KKTC Telsim’in iletişim sponsorluğu ve Doğu Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek konserler 15 Ocak Perşembe saat 20.00’de Gazimağusa RRDKKS’de ve 16 Ocak Cuma saat 20.00’de Lefkoşa Cumhurbaşkanlığı “Mavi Salon”da yer alacak.

Konser Programı

G.Rossini Bay Bruskino Uvertürü

A.F. Doppler 2 Flüt için Konçerto, re minör

F.Schubert Senfoni No.5