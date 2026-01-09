CSO, Ocak ayı konserleri kapsamında sanatseverlerle buluşuyor

CSO (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası), Ocak ayı konserleri kapsamında sanatseverlerle buluşuyor.

Şef Alessandro Cedrone yönetiminde gerçekleşecek konserlerde, flüt sanatçıları Umut Can Ünal ve Gizem Meriç Kılıç solist olarak sahne alacak.

Konserlerin ilki 15 Ocak 2026 Perşembe günü saat 20.00’de, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı (RRDKKS, Gazimağusa) gerçekleşecek. İkinci konser ise 16 Ocak 2026 Cuma günü saat 20.00’de, Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon’da müzikseverlerle buluşacak.

Konser programında Gioachino Rossini’nin Bay Bruskino Uvertürü, Franz Doppler’in İki Flüt için Konçertosu (Re minör), Franz Schubert’in 5. Senfonisi yer alacak.

Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğunda, KKTC Telsim’in iletişim sponsorluğu ve Doğu Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen konserler halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.