Güneş altında çalışma yasağı 15 Ağustos'a kadar uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, etkisini sürdüren aşırı sıcak hava nedeniyle açık havada ve sürekli güneş altında çalışmaya yönelik yasağın 15 Ağustos'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Dairesi tarafından yayımlanan yüksek hava sıcaklığı tahminleri ile iş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla, 22/1992 sayılı İş Yasası'nın 36'ncı maddesinin Bakanlığa verdiği yetkiye dayanılarak yeni karar alındığı belirtildi.

Buna göre, 5 Ağustos 2026 ile 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında her gün 12.00 ile 16.00 saatleri arasında açık havada ve sürekli güneş altında çalışma yapılması yasaklandı.

Açıklamada, söz konusu düzenlemenin özellikle yüksek sıcaklığa doğrudan maruz kalan çalışanların sıcak çarpması, aşırı sıvı kaybı ve benzeri sağlık risklerinden korunmasını amaçladığı vurgulandı.

Öte yandan, meskûn mahal dışında yürütülen tarım ve inşaat sektörü faaliyetleri için istisnai bir uygulama da getirildi. Buna göre işverenler, çalışmaların güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla işe başlama saatlerini daha erken saatlere çekebilecek.

Erken işe başlama uygulaması kapsamında, inşaat sahalarına agrega, hazır beton ve diğer inşaat malzemeleri ile iş makinelerinin taşınması ve sevkiyat saatlerinin de işverenler tarafından belirlenebileceği ifade edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, alınan tedbirlere tüm tarafların gerekli hassasiyeti göstermesinin çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Bakanlık ayrıca, yüksek hava sıcaklıklarının oluşturabileceği riskler karşısında işverenlere gerekli organizasyonları yapmaları ve iş sağlığı ile güvenliği önlemlerini eksiksiz uygulamaları çağrısında bulundu.