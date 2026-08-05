İkamet izinsiz 4 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından kaçak yaşamla mücadele çerçevesinde dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda yasal statüsü olmayan ikamet izinsiz dört kişi tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre tutuklanan 4 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Mağusa’da sarhoş kişi çevreye rahatsızlık verdi

Öte yandan, Mağusa Orman Sokak’ta dün saat 23.45’te, 86 mlgr alkollü içki tesiri altındayken bağırarak çevreye rahatsızlık veren İ.Ö.(E-42) tutuklandı.

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