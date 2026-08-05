Trafik kurallarına uymayan sürücüye 7 bin TL ve 15 puan ceza

Girne’de Farabi Sokak’ta, trafik levha ve işaretlerine uymadan araç kullanan sürücüye 7 bin 89 TL para ve 15 puan ceza kesildi.

Polisten verilen bilgiye göre, sürücünün görüntüsünün sosyal medyada yer alması üzerine yayını ihbar olarak değerlendiren Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Ekipleri söz konusu araç sürücüsünü tespit ederek, işlemiş olduğu trafik suçundan dolayı 7 bin 89 TL para ve 15 puan ceza uyguladı.