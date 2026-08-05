Yarından itibaren Cumartesi gününe kadar sabahları yer yer sis olacak

Meteoroloji Dairesi’nin 6-12 Ağustos tarihlerini kapsayan raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre, yarın ve Cuma günü hava açık ve az bulutlu, sabahları yer yer sisli, Cumartesi ise açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak.

Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri ise hava açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 36-39 ve sahillerde 32-35 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr ise, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, Cumartesi ve Pazar günleri zaman zaman kuvvetli olarak esecek.