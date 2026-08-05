64. Geleneksel Mehmetçik Üzüm Festivali başladı

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi tarafından düzenlenen 64'üncü Geleneksel Mehmetçik Üzüm Festivali, dün düzenlenen törenle başladı. Festival, 9 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik Festival Alanı'nda yer alan açılış törenine Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve Çalışma, Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, bazı milletvekilleri ve belediye başkanları, İskele Kaymakamı, belediye meclis üyeleri ile muhtarlar katıldı.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu :

"En köklü kültür ve üretim festivallerinden biri"

Açılışta konuşan Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Mehmetçik Üzüm Festivali'nin yalnızca bir festival olmadığını, üretimin, kültürün, emeğin ve dayanışmanın en güçlü simgelerinden biri olduğunu belirtti.

Tuğlu, 64 yıldır üzüm kokusunun bereketiyle büyüyen festivalin bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en köklü kültür ve üretim festivallerinden biri haline geldiğini ifade ederek, festivalin merkezinde her zaman yerli üreticinin bulunduğunu söyledi.

Bağcıların, pekmez, köfter ve üzüm sucuğu üreticilerinin, arıcıların, kooperatifler çatısı altında üretim yapan kadınların ve el emeğiyle değer üreten tüm üreticilerin festivalin gerçek kahramanları olduğunu belirten Tuğlu, "Üreterek insanımız kazanacak, bölgemiz kazanacak, ülkemiz kazanacaktır." sözleriyle yerel üretime verilen desteğin önemini vurguladı.

Konuşmasında festival kapsamında düzenlenen 9. Altın Salkım Uluslararası Halk Dansları Festivali'ne de değinen Tuğlu; Meksika, Türkiye, Bulgaristan ve Filistin'den gelen halk dansları ekiplerini bölgede ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Dansları ekiplerinin de ülke kültürünü başarıyla temsil edeceğini ifade etti.

Festival programının yalnızca kültür ve sanatla sınırlı olmadığını belirten Tuğlu; Uluslararası Plaj Güreşi Turnuvası, Plaj Voleybol Turnuvası, Mini Duatlon Yarışı, Tavla Turnuvası, Futbol Akademi Turnuvası ve "Üzüm Bağından Sofraya" Yemek Yarışması gibi birçok etkinlikle her yaştan ziyaretçiye hitap eden bir festival programı hazırlandığını söyledi.

Festival boyunca Kıbrıslı sanatçıların da sahne alacağını belirten Tuğlu, festivalin final gecesinde ise Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Zeynep Bastık'ın konser vereceğini belirtti.

Tuğlu, konuşmasının sonunda festivalin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.