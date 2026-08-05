DAÜ Lefkoşa’daki yüksek lisans programlarıyla akademik fırsatlar sunuyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Lefkoşa’da sunduğu Türkçe yüksek lisans programlarıyla akademik kariyerini ilerletmek isteyen öğrencilere önemli fırsatlar sunuyor. Farklı disiplinlerde tezli ve tezsiz seçeneklerle yapılandırılan programlar hem akademik gelişimi desteklemeyi hem de profesyonel kariyer hedeflerine katkı sağlamayı amaçlayacak şekilde tasarlanmıştır. Programların dersleri, Lefkoşa’da bulunan Atatürk Öğretmen Akademisi’nin derslik altyapısından yararlanılarak yürütülüyor.

Söz konusu yüksek lisans programları arasında İşletme Yönetimi (tezli/tezsiz), Yönetim Ekonomisi (tezsiz), Bankacılık ve Finans (tezsiz), Finansal Ekonomi (tezsiz) ile Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları (tezli/tezsiz) yer alıyor. Bunun yanı sıra, kariyer odaklı eğitim almak isteyenler için “Yatırım Değerlendirmesi ve Proje Finansmanı Uzmanlık Sertifikası” programı da dikkat çekiyor.

Alanında uzman akademik kadro eşliğinde sunulan bu programlar, öğrencilere teorik bilginin yanı sıra uygulamaya yönelik beceriler kazandırmayı hedefliyor. Lefkoşa'da sunulan Türkçe yüksek lisans programları, öğrencilerin bulundukları şehirde eğitim alarak zaman ve maliyet avantajı elde etmelerine olanak sağlamaktadır.

Kariyerine yön vermek ve akademik donanımını güçlendirmek isteyen adaylar, grad.emu.edu.tr ve fbe.emu.edu.tr adreslerini ziyaret ederek veya +90 392 630 11 11 numaralı hattı arayarak bilgi sahibi olabilir.