Creditwest Bank ile KTTO, kadın girişimcileri desteklemek için iş birliği yapacak

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Komitesi ile Creditwest Bank yönetimi bir araya gelerek 2022 yılı kadın girişimcilere yönelik ortak projeleri ele aldı. Toplantıya Ticaret Odası Kadın Komite Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç, Komite üyeleri Nilay Nizam Paralik, Tüge Dolmacı, Eda Kervanlı ve İş Geliştirme Sorumlulsu Sonay Özmen katıldı. Creditwest Bank’tan ise Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel, Kurumsal İletişim Yönetmeni Çağla Akdoğdu, Alternatif Dağıtım Kanalları Yönetmeni Şerife Komut, Ticari Pazarlama Yönetmenleri Serap Dönmez ile Mehmet Sofular katıldı.

Meryem Çerkez Gürtunç: Kadın girişimciler için 2022 yılında yoğun bir takvimimiz var

Ticaret Odası Kadın Girişimciler Komitesi Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç yaptığı konuşmada, yaklaşık bir yıldır komitenin altyapısını kurma ve projeler gerçekleştirmek için çalıştıklarını, son olarak TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Kadın Girişimciler Kurulu ile yapılan mutabakatları, Türkiye ve Avrupa Birliği ile yapılan işbirliği projeleri bulunduğunu belirtti.

Komite Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç, 2022 yılı için yoğun takvimleri olduğunu, önümüzdeki dönemde ölçülebilir ve sürdürülebilir projelere odaklanacaklarını ekleyerek, eğitim kurumları, bankalar, sivil toplum örgütleri gibi paydaşları ile birlikte daha fazla kadına fayda sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Özellikle finansal erişim, dijitalleşme, eğitim ve mentörlük desteği ile kadınların çeşitli sektörlerde yer almaları için çalıştıklarını ifade etti.

Gürtunç, ‘Creditwest Bank’ın sosyal sorumluluk projelerine ve kadın girişimcilere önem verdiğini biliyoruz. Önümüzdeki dönemde birlikte örnek bir işbirliği modeli oluşturacağımıza inanıyorum’ diye konuştu.

Mazher Zaheer: Kadınların üretimde ve özellikle gıda sektöründe daha aktif olması gerekiyor

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, konuşmasında ‘Bankacılık sektörünün %10 payını sahip yerel bir banka olarak KKTC’deki ekonomik durumu çok önemsiyoruz.’ diyerek, Creditwest Bank’ın özellike üretimi destekleme ve tarım sektörünü geliştirme konusunda çok aktif olduğunu söyledi. Kadınların şu anda üretim sektöründe hak ettiği yerde olmadığını da belirten Zaheer, kadınların üretimde ve özellikle gıda sektöründe çok başarılı olabileceğine vurgu yaptı.

KKTC’de tarım sektörünün GSMH’da %6-%7’lik bir oranı varken, bu oranın rahatlıkla 2 katına çıkabileceğine vurgu yapan Zaheer, tarım sektörünün kredi hacminin artırılması için banka olarak ciddi çalışmalar yaptıklarını ekledi. Ayrıca İş Kadınları Derneği ile 3 yıl süreyle İşte Fikrim Projesi’ni hayata geçirerek, kadın projelerine hibe ve 1 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi sağladıklarını belirtti.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, geçen yıl ve bu yıl 400 Milyon TL civarında tarım ile ilgili finansman sağladıklarını, 5 yıl önce başladıkları Creditwomen kredi ürünü ile Kadın girişimcilere özel olarak iş kurma ve geliştirme için kredi sağladıklarını söyledi.

Mazher Zaheer, komiteye ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, Creditwest Bank’ın, ülkenin en önemli ekonomik örgütlerinden olan Ticaret Odası ile her alanda işbirliğine hazır olduğuna vurgu yaptı.