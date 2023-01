“Çözüm olmazsa, ekonomi düzelmez”

Sentetik çim uygulaması yapan Ar-Çim Ticaret’in direktörü Güven Arca, ekonomik krizin her sektörü olduğu gibi onları da olumsuz etkilediğine işaret etti, Türk Lirası kullanımına bağlı sıkıntılara vurgu yaptı… “Kıbrıs’ta çözüm olmazsa hiçbir zaman ekonomi düzelmeyecek” diyen Arca, ‘Federal çözümün’ gerekliliğinin altını çizdi.

Güven Arca, YENİDÜZEN’in her hafta farklı bir firmayla gerçekleştirdiği ‘Sektör Gündemi’ yazı dizisine konuştu, hem içinde bulunduğumuz ekonomik krizi, hem de firmalarının sağladığı kolaylıklarla ilgili değerlendirmeler yaptı.

Ekonominin gelişememesinin en büyük sebeplerinden birinin Türk Lirası kullanımı ve üretimin olmaması olduğunu ifade eden Arca, ekonomiyi düzlüğe çıkarabilmek adına Kıbrıs’ta federal yapıda bir çözümün şart olduğunu dile getirdi.

Sektörlerinde yıl içerisinde yoğun geçen dönemin Nisan ile Ekim ayları arasında olduğunun altını çizen Ar-Çim Ticaret direktörü Arca, kış aylarında daha durgun bir görüntüde olduklarını da söyledi.

“Sektöre talep var ama iş yaptıran az…”

■ “Ekonomik kriz, her sektörü olduğu gibi bizim sektörümüzü de etkiledi. Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybından dolayı alım gücü düşüyor. Alım gücü düştüğü zaman da insanlar haklı olarak bahçelerine daha az önem veriyor. Bunun yanında ithalatta da bazı sorunlar çıkıyor. 5 Ocak’tan itibaren Türkiye’den yapılan ithal ürünler TL olarak ödenmeye başlandı ancak bu da berberinde yeni sorunlar getirecek. Çünkü Türkiye’deki firmanın maliyetleri döviz üzerinden olduğu için ona göre hesaplayıp bize TL olarak söyleyecek. Yani biz aslında yine o günkü kura göre söz konusu firmaya ödeme yapacağız. TL kullandığımız sürece bu böyle gidecek diye düşünüyorum. Yaşanan ekonomik kriz işimizi etkiledi. Bir önceki yılla, bir sonraki yıl arasında gözle görülür bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Şunu söyleyebiliriz ki, yine de bizim sektörümüz her geçen gün büyüyen bir sektördür. Talep var ama iş yaptıran az…”

“Federal çözüm olmazsa ekonomi gelişmeyecek”

■ “Kıbrıs’ta çözüm olmazsa hiçbir zaman ekonomi düzelmeyecek. Çünkü bizim TL kullanmamız ekonomimizi çok fazla etkiliyor ve geriye götürüyor. Federal yapıda bir çözüm şarttır. En azından bilmemiz lazım ki harcadığımız paranın değeri dün neyse, bugün de o olacaktır. Tüm bunlar yanında bizim ülkemizde üretim de yok. Böyle giderse hiçbir zaman gelişemeyiz. Bu ülkede federal yapıda bir çözüm muhakkak ki şart…”

“Bizim işimiz sentetik çim…”

■ “Son yıllarda gerçek çime ilgi azaldı. Bunun en büyük sebebi hem bakımının maddi ve manevi açıdan zor olması, hem de su sorunu olmasıdır. FIFA bile futbol sahalarında standartlara uyulması takdirde sentetik çimi kabul edebiliyor. Çünkü sentetik çim kanserojen değildir. Ar-Çim olarak bizim esas işimiz sentetik çimdir. Bunun yanında yan iş olarak bahçe düzenlemesi de yapıyoruz. Müşterilerimizden talep doğrultusunda dekor çalışmaları da yapıyoruz.”

“Müşterilerimize ödemede kolaylıklar sağlıyoruz”

■ “Müşterilerimize yönelik kampanyamız şu an için yok ama bizimle çalışan insanlarımıza her zaman için ödemede kolaylıklar sağlıyoruz. Biz kumaş satmıyoruz, dolayısıyla her zaman için fiyat indirimi yapamayız. Müşterilerimize ödeme yapmada kolaylıklar yapabiliyoruz sadece…”

“Yoğun olduğumuz Nisan –Ekim aylarıdır”

■ “Bizim yaptığımız iş mevsimliktir. Kasım-Mart ayları bizim sektörümüz için durgun geçiyor. Bunun en büyük sebebi de kış aylarına girilmiş olmasıdır. Çünkü yağmur yağarken bizim iş yapma gibi bir durumumuz olamaz. İş yapıyoruz bu aylarda yine de ama esas yoğunluğumuz Nisan – Ekim ayları arasıdır.”

“Bu iş ekstra yapılıyor… Piyasa iyi araştırılmalı”

■ “Bu işi bilmeden, ekstradan yapan birçok kişi var. Buzdolabı satan veya havuz yapan insanlar sentetik çime yönelmiş durumda. Bizim işimiz, sentetik çimdir. Biz, başka bir iş yapmıyoruz. Benim işim bitki satmak değil. Ben, bir bitkinin nasıl yetiştirilmesi gerektiğini, hangi şartlarda hayatta kalması gerektiğini bilemem. Sadece yaptığım iş, sentetik çim zemini ve o bitkiyi ekme, çevresini düzenlemedir. Bize çok şikâyetler geliyor. Bazen olması gerekenden çok daha maliyetli hale gelebiliyor. Dolayısıyla bu işi yapacak insanlarımız, piyasayı çok iyi araştırmalı.”

Neden Ar-Çim? "İşimizde bir markayız…”

■ “Ben bir işi beğenmezsem, müşterimi nasıl beğendireceğim? İşimizde bir marka olduğumuzu söyleyebilirim. İşimizin standardını yapıyoruz her zaman. Müşteri memnuniyeti açısından da çok iyi durumdayız. Ben, bir müşterimizin gelip de bize şikâyetlerde bulunduğunu hatırlamıyorum. Her türlü müşteriye hizmet veriyoruz. Çok kazanan da, orta halli insanlarımız da, düşük gelirli insanlarımız da bizimle çalışıyor. Her kesime hitap eden bir firmayız. Bu bakımdan dolayı mutluyuz.”