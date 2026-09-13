“İnsanlarımızın güvenli yaşam hakkından vazgeçecek değiliz”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, son dönemde yaşanan gemi faciası, kadın cinayetleri, çocukların zarar gördüğü olaylar ve trafikteki kayıplara işaret ederek, devlet kurumlarındaki liyakatsizlik, denetimsizlik ve koordinasyon eksikliğinin toplum güvenliğini tehdit eden sonuçlar doğurduğunu belirtti.

İncirli, yaşanan olayların toplum olarak bir felaketin acısını atlatamadan başka bir sorunla karşı karşıya kalınan bir dönemi ortaya koyduğunu ifade etti.

“Ardı arkası kesilmeyen sarsıcı hadiselerin gölgesinde yaşıyoruz” diyen İncirli, sorunlar çözülmeden yenilerinin eklendiğini kaydetti.

Gemi faciası, kadın cinayetleri, zarar gören çocuklar ve trafikte yaşanan kayıplara dikkat çeken Usar İncirli, devlet kurumlarında yaşanan liyakatsizlik, denetimsizlik, koordinasyon eksikliği ve zafiyetin toplumun güvenliğini doğrudan tehdit eden sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Son yıllarda gelişen yapısal sorunların bedelinin ağır ödendiğini belirten İncirli, buna karşın yurttaşların güvenli yaşam hakkından vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

İncirli, kurumların riskleri önceden gören, gerekli önlemleri alan ve yurttaşları koruyan bir yapıya kavuşturulacağını ifade ederek, “Bir kadının daha hayattan koparılmasının derin üzüntüsüyle, bu düzeni değiştirmeye kararlıyız” dedi.