Alsancak’ta araç yangını...

Alsancak'ta dün gece, Atatürk Caddesi’nde bir sitede park halindeki JK 363 plakalı salon araçta yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu, aracın makine bölümündeki plastik ve elektrik aksamları, oluşan ısıdan dolayı da motor kaputu ile ön çamurlukları zarar gördü.

Değirmenlik’teki yangında zeytin ve çam ağaçları da zarar gördü

Değirmenlik’te, evinin bahçesindeki yığın haldeki kuru otları gerekli emniyet tedbiri almadan yakan şahsın çıkardığı yangında, yaklaşık 25 dönümlük makilik alan, kuru otlar, kamışlar, akasya ağaçları, toplam 15 zeytin ile 5 çam ağacı, 2 telefon ve 1 elektrik direği yandı.

Dün saat 11.30 sıralarında S.N.B.’nin (K-38) "ihmalkârlığı" sonucu çıkan yangın, Polis İtfaiye, Sivil Savunma, Orman Dairesi ve bölge Belediyesi ekiplerinin ortak müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülmüş, bahse konu şahıs tutuklanmıştı.

Olaylarla ilgili polis soruşturması devam ediyor.