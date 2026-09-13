 “Kadına yönelik şiddet artık ertelenemez bir toplumsal sorun”

Hukukçu Aslı Murat, arka arkaya yaşanan kadın cinayetlerinin, kadına yönelik şiddetin artık ertelenemez bir toplumsal sorun olduğunu acı biçimde bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Murat, Ev İçi Şiddet Yasa Tasarısı’nın yeniden Meclis gündemine taşınması gerektiğini vurgularken, şiddetle etkili mücadelenin yalnızca yasal düzenlemelerle değil, yasaların uygulanması ve kadınları sosyal ve ekonomik olarak güçlendirecek politikaların hayata geçirilmesiyle mümkün olabileceğine dikkat çekti.

Murat, mevcut mevzuattaki eksikliklerin giderilmesi açısından Ev İçi Şiddet Yasa Tasarısı’nın önemli bir düzenleme alanı oluşturduğunu kaydetti.

Taslak Nisan ayında son halini aldı

KAYAD’ın Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından taslağın yeniden ele alındığını aktaran Murat, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi Yasası’yla doğabilecek yetki çakışmaları ile diğer ilgili mevzuatla uyumsuzluk yaratabilecek hükümlerin değerlendirildiğini ifade etti.

Çalışmalarla kurumsal ve hukuki bütünlüğün sağlanmaya çalışıldığını belirten Murat, Nisan ayında son hali verilen taslağın yeniden Meclis gündemine taşınması gerektiğini söyledi.

“Yasaların uygulanması ve kurumların çalıştırılması gerekiyor”

Kadına yönelik şiddetle etkili mücadelenin yalnızca mevzuat düzenlemeleriyle sağlanamayacağını vurgulayan Murat, yasaların uygulanması, ilgili kurumların etkin şekilde çalıştırılması ve kadınları sosyal ve ekonomik olarak güçlendirecek politikaların hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Murat, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin tüm yapısıyla etkin biçimde çalıştırılması, Şiddet Önleme ve Danışma Merkezlerinin hayata geçirilmesi ve kadınların şiddetten uzaklaşmasını sağlayacak destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Yasa, kurumlar ve sosyal politikalar birbirini tamamlıyor”

Bundan sonraki sürecin milletvekilleri, kadın hakları aktivistleri, sivil toplum örgütleri ve uzmanların ortak çalışması ve dayanışmasıyla ilerlemesi gerektiğini kaydeden Murat, “Yasa, kurumlar ve sosyal politikalar birbirinin alternatifi değil, kadına yönelik şiddetle mücadelenin birbirini tamamlayan parçalarıdır” dedi.

Murat, kadınların daha güvenli ve eşit bir yaşam sürmesi için yürütülen mücadelenin ortak emek, dayanışma ve güçlü bir siyasi iradeyle sonuç verebileceğini vurguladı.