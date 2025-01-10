Çocuklar ve gençler koştu

Grev nedeniyle ertelenen Geleneksel Atatürk koşularının İskele etabı dün (9 Ocak) yapıldı. Koşulara katılan her bir çocuk ve genç nefes nefese kalmalarına rağmen bitiş çizgisine varıncaya kadar mücadelelerinden vazgeçmediler. İskele’den Karpaz’a çok sayıda okulun katıldığı, farklı noktalardan başlayıp, İskele Ecevit Meydanı’nda son bulan koşularda herkes birincilik için ter döktü. Koşular sırasında İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı polislerin yanı sıra İskele Belediyesi Zabıta Birimi ve Sağlık Birimi ile Ambulans hazırda bekletildi.

Ada genelinde geleneksel olarak 27 Aralık’ta yapılan ancak bu yıl genel greviyle ertelenen Atatürk koşularının İskele etabı dün yapıldı. Ecevit Meydanı’nda bulunan Atatürk büstüne çelenk koymasıyla başlayan etkinlik, saygı duruşu ve istiklal marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti. İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı İskele Şubesi, okul müdürleri ve öğretmenlerin de hazır bulunduğu koşular 6 kategoriden oluştu. Koşuların finalinde ise her biri büyük bir mücadele ile Atatürk için koşan başarılı sporculara katılım belgeleri ve madalyaları taktim edildi.

Toroslu: “Atamızın spora ve sporcuya verdiği önemi biliyoruz”

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Atatürk koşuları öncesinde yaptığı konuşmada, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 Aralık’ta Ankara’ya gidişinin yıldönümü olduğunu bu sebepten 27 Aralık’ta Atatürk koşularının gelenekselleştiğini ve önem arz ettiğini söyledi.

Ulu Önder’in spora ve sporcuya verdiği değeri de hatırlatan Toroslu, konuşmasında ayrıca, koşuların düzenlenmesine büyük katkısı olan İskele Belediyesi’ne, iş birliklerinden ötürü de okullara ve federasyona teşekkür etti.

Dereceye giren öğrenciler;

800 M/ Küçük Kızlar: 1. Varvara Hancharyk- 2.Derinsu Benger- 3.Şura Duran – 4.Berçem Kızıl- 5. Setayesh Yazdanı Rad

1000 M/ Küçük Erkekler: 1. Maksım Avtomonov- 2.Fevzi Ali Altınoğlu- 3. Emir Aydenk- 4.Ahmet Muhammed Çelebi- 5.Cengizhan Özdemir

1500 M/ Yıldız Kızlar: 1.Avjin Dağ- 2. Acıbesu İflazoğlu- 3. Azra Akdeniz- 4.Fatemehsadat Eslami- 5.Tanem Yeşildallı

2000 M/ Yıldız Erkekler: 1.Berat Milli-2. Mehmet Yiğen-3. Mustafa Dede-4. Berke Şakir Ercüment-5.Muhammet Atıf Çetil

2000 M/ Genç Kızlar: 1.Hatice Tilki- 2. Alivya Lenis İmam- 3. Mercan Çiçek- 4.Meryem Yum- 5.Cemile Kanlı

3000 M/ Genç Erkekler: 1. Hasan Hüseyin Ölmez- 2. Rasım Çalış- 3. Ahmet Kuran- 4. Efe Kürşat Özer-5.Yunus Abacılar

Okullar sıralaması

800 M / Minik Kızlar: 1. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele- 2. Ziyamet İlkokulu- 3. Çayıroava İlkokulu

1000 M/ Minik Erkekler: 1. Şht. İlker Karter İlkokulu- 2. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele- 3.Yenierenköy İlkokulu

1500 M/Yıldız Kızlar: 1. Erenköy Lisesi-2. İskele Evkaf TMK- 3. Bekirpaşa Lisesi

2000 M/ Yıldız Erkekler: 1. Mehmetçik Ortaokulu- 2. İskele Evkaf TMK- 3. Polatpaşa Lisesi

2000 M/ Genç Kızlar: 1. Bekirpaşa Lisesi. -2. Erenköy Lisesi 3. Polatpaşa Lisesi

3000 M/ Genç Erkekler: 1. Bekirpaşa Lisesi- 2. İskele Evkaf TMK- 3. Polatpaşa Lisesi