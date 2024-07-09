Çocuklar için yaz tatili etkinlik programları başlıyor
Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’ne bağlı Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkezi, 5-12 yaş aralığındaki çocuklar için keyifli ve öğretici bir yaz tatili etkinlik programı düzenliyor.
Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’ne bağlı Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkezi, 5-12 yaş aralığındaki çocuklar için keyifli ve öğretici bir yaz tatili etkinlik programı düzenliyor.
Temmuz ayı boyunca her hafta sonu, çocuklar için çeşitli atölyelerle dolu bir program hazırlandı. Etkinlikler, eski Girne Belediye binasında bulunan Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkez’inde gerçekleşecek ve ücretsiz olacak.
Katılım için önceden kayıt yaptırmak gerektiği açıklanan etkinlikler için 0392 815 16 08 ve 0539 112 63 63 numaralara başvurulabileceği belirtildi.
Etkinlik takvimi:
13 Temmuz Cumartesi
10:30 - 11:30: Mandala Atölyesi (Eğitmen: Deniz Poyrazoğlu)
12:00 - 13:00: El İşi Atölyesi
13:00 - 15:00: Origami Atölyesi (Eğitmen: Nevin Halis)
15:00 - 16:00: Takı Tasarım Atölyesi
14 Temmuz Pazar
11:00 - 12:30: Gezegen Atölyesi (Eğitmen: Nevin Halis)
13:00 - 14:00: El İşi Atölyesi
14:30 - 16:00: Yaratıcı Sanat Atölyesi
20 Temmuz Cumartesi
10:30 - 11:30: Mandala Atölyesi (Eğitmen: Deniz Poyrazoğlu)
12:00 - 13:00: El İşi Atölyesi
13:30 - 15:00: Küçük Prens Atölyesi (Eğitmen: Nevin Halis)
15:00 - 16:00: Takı Tasarım Atölyesi
21 Temmuz Pazar
11:00 - 12:30: Seramik Atölyesi (Eğitmen: Nevin Halis)
13:00 - 14:00: Takı Tasarım Atölyesi
14:00 - 16:00: Yaratıcı Sanat Atölyesi
27 Temmuz Cumartesi
10:30 - 11:00: El İşi Atölyesi
12:00 - 13:00: El İşi Atölyesi
13:30 - 15:00: Origami Atölyesi (Eğitmen: Nevin Halis)
15:00 - 16:00: Takı Tasarım Atölyesi
28 Temmuz Pazar
11:00 - 12:30: Gezegenler Atölyesi (Eğitmen: Nevin Halis)
13:00 - 14:00: El İşi Atölyesi
14:30 - 16:00: Takı Tasarım Atölyesi