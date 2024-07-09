Çocuklar için yaz tatili etkinlik programları başlıyor

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’ne bağlı Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkezi, 5-12 yaş aralığındaki çocuklar için keyifli ve öğretici bir yaz tatili etkinlik programı düzenliyor.

Temmuz ayı boyunca her hafta sonu, çocuklar için çeşitli atölyelerle dolu bir program hazırlandı. Etkinlikler, eski Girne Belediye binasında bulunan Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkez’inde gerçekleşecek ve ücretsiz olacak.

Katılım için önceden kayıt yaptırmak gerektiği açıklanan etkinlikler için 0392 815 16 08 ve 0539 112 63 63 numaralara başvurulabileceği belirtildi.

Etkinlik takvimi:

13 Temmuz Cumartesi

10:30 - 11:30: Mandala Atölyesi (Eğitmen: Deniz Poyrazoğlu)

12:00 - 13:00: El İşi Atölyesi

13:00 - 15:00: Origami Atölyesi (Eğitmen: Nevin Halis)

15:00 - 16:00: Takı Tasarım Atölyesi

14 Temmuz Pazar

11:00 - 12:30: Gezegen Atölyesi (Eğitmen: Nevin Halis)

13:00 - 14:00: El İşi Atölyesi

14:30 - 16:00: Yaratıcı Sanat Atölyesi

20 Temmuz Cumartesi

10:30 - 11:30: Mandala Atölyesi (Eğitmen: Deniz Poyrazoğlu)

12:00 - 13:00: El İşi Atölyesi

13:30 - 15:00: Küçük Prens Atölyesi (Eğitmen: Nevin Halis)

15:00 - 16:00: Takı Tasarım Atölyesi

21 Temmuz Pazar

11:00 - 12:30: Seramik Atölyesi (Eğitmen: Nevin Halis)

13:00 - 14:00: Takı Tasarım Atölyesi

14:00 - 16:00: Yaratıcı Sanat Atölyesi

27 Temmuz Cumartesi

10:30 - 11:00: El İşi Atölyesi

12:00 - 13:00: El İşi Atölyesi

13:30 - 15:00: Origami Atölyesi (Eğitmen: Nevin Halis)

15:00 - 16:00: Takı Tasarım Atölyesi

28 Temmuz Pazar

11:00 - 12:30: Gezegenler Atölyesi (Eğitmen: Nevin Halis)

13:00 - 14:00: El İşi Atölyesi

14:30 - 16:00: Takı Tasarım Atölyesi