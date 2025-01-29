Çocuklar için yarıyıl tatili etkinlik programları başlıyor

Girne Belediyesi, yarıyıl tatilinde 5 - 12 yaş aralığındaki çocuklar için birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlikler düzenliyor.

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’ne bağlı Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkezi’nin organize ettiği bu etkinlikler, 4 - 14 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Çocuklar, atölyelere ve gezilere katılarak hem eğlenecek hem de yeni bilgiler öğrenecek.

Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkezi’nde gerçekleşecek olan etkinlikler, 20 kişilik kontenjan ile sınırlı olup, önceden kayıt yaptırmak gerekmektedir. Kayıt ve başvuru için 0392 815 1508 veya 0539 112 6363 numaralarından iletişime geçilebilir.

ETKİNLİK TAKVİMİ:

4 Şubat 2025, Salı

Cake Pops Atölyesi: 10:00 - 11:00 (5 - 12 yaş)

Bilim Atölyesi: 14:00 - 15:00 (6 - 11 yaş)

7 Şubat 2025, Cuma

Çocuklarla Felsefe Atölyesi: 10:00 - 10:45 (5 - 7 yaş), 11:00 - 11:45 (9 - 10 yaş)

Seramik Atölyesi: 14:00 - 15:00 (5 - 11 yaş)

11 Şubat 2025, Salı

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Ziyareti: 09:00 - 11:00 (7 - 12 yaş)

Otobüs hareket saati: 09:00 (Baldöken Otoparkı)

Takı Atölyesi: 13:00 - 14:00 (6 - 11 yaş)

14 Şubat 2025, Cuma

Girne Belediyesi Genç Bahçe Ziyareti ve Bitki Köklendirme Atölyesi: 10:00-12:00 (7-12 yaş)

Otobüs hareket saati: 10:00 (Baldöken Otoparkı)

Oyun Atölyesi: 14:00-15:00 (6-11 yaş)