"Çocuğa darp" davası: Biri baba 2 tutuklu

Eşinin önceki evliliğinden olan dört yaşındaki çocuğunu darp ettiği iddia edilen S.K. ve çocuğun babası C.K. tutuklandı. Dün mahkemeye çıkarılan iki zanlı bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.

Her iki zanlı da dün çıkarıldıkları mahkemede bir gün tutukluluk almıştı. Tüyler ürperten şiddet olayıyla ilgili detaylar, mahkemedeki Polis memurunun açıkladığı detaylarda ortaya çıkmıştı. Şiddet anlarını kameraya kaydeden babanın aynı gün içinde polise giderek elindeki kayıtla şikayet ettiği belirtildi.

Mahkemede olayla ilgili detayları anlatan Çamlıbel Karakolu’nda görevli polis memuru, zanlı S.K.’nin 19 Ocak saat 11.30’da eşi C. K.’nin ilk evliliğinden olan 4 yaşındaki erkek çocuğunu ikametgahı içerisinde ciddi şekilde darp ettiğini, eşinin ise olaya müdahale etmeyerek kayda aldığını söyledi.

Aynı gün zanlı baba C. K’nin polise olayı bildirip şikayetçi olduğunu söyledi. Polis, S.K ve C. K.’nin tutuklandığını anlatan Polis, görüntünün olduğu cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını belirtti. Polis, çocuğun çocuk psikiyatrisinde muayeneden geçirileceğini, geçmişte darp edilip edilmediğine dair araştırma yapacaklarını söyledi. Alınacak ifadeler olduğunu belirten Polis, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatları talebe itiraz etmezken, mahkeme zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.