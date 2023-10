Çiftçinin tarladaki üretimi bu yıl da cep yakacak

► YENİDÜZEN’e konuşan Alaniçi ve Geçitkale bölgesindeki çiftçiler, özellikle gübre ve yakıt fiyatlarının kendilerini zorladığını söyledi, bu maliyetlerle üretimin yapılamayacağını belirtti.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Ekim ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde, yağışların da başlamış olması çiftçinin yüzünü bir nebze olsun güldürdü, çiftçiler yeni sezon için ‘umutla’ tarlaya girmeye başladı ancak yüksek girdi maliyetleri üretim yapmayı oldukça zorladığı ifade edildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Geçitkale ve Alaniçi’ndeki kuru ziraatçı çiftçiler, geçen sezon yaşanan kuraklığın şu ana kadar henüz belirlenemediğini söyledi, bir an önce haritanın çıkması ve kuraklık tazminatının verilmesini istedi. Çiftçiler, kendilerini en çok girdi maliyetlerinin zorladığına dikkat çekti.

Maliyetler nedeniyle üretmenin her geçen gün daha da zor bir hal aldığını aktaran çiftçiler, hükümetin bu konuda çalışma yapması gerektiğini belirtti, daha somut adımlar atılmasını istedi.

Her şeye rağmen, kendilerinin hazır olup sezonun verimli geçmesi için beklemeye başlayacaklarını anlatan çiftçiler, sezon sonu çıkardıkları ürünün hak ettiği değerde satılması gerektiğini de ifade etti, “Ürünümüz düşük fiyata giderse batarız” şeklinde görüş bildirdi.

Çiftçiler ne dedi?

Şevki Kafalı: “Yüksek maliyetler, her geçen gün üretimi zorlaştırıyor”

“Biz her sezona umutla başlarız. Bu sezona da öyle başlayacağız. Tohumumuzu aldık, gübreyi bekliyoruz. Üretmek çok zor, kolay değil ama biz yine üretebilmek için elimizden geleni yapacağız. Bir gerçek var ki, yükselen girdi maliyetlerinden dolayı üretim her geçen gün daha da zorlaşıyor. Araziler de teker teker yabancılara satılıyor. Bir torba gübrenin 1000 TL’ye yakın bir maliyeti var, akaryakıt fiyatları malum… Eurodizel, tüm zamanların rekor fiyatında şu anda… Bu maliyetlerle üretim yapmak kolay değildir. Bir an önce üreticiler için renkli mazot kullanımı şart olmalı. Devletin sürdürülebilir bir tarım politikası oluşturması lazım. Aksi taktirde ilerleyen zamanlarda üreten kalmayacak, çünkü her geçen gün üretim miktarı azalıyor.”

Haluk Ağa: “Sezon sonu çıkacak olan ürün düşük fiyata giderse batarız”

“Henüz daha geçen sezonun kuraklık haritası açıklanmadı, çiftçi şu anda onu bekliyor. Çünkü herkesin borcu var ve ona göre yeni sezona başlamak istiyor. Temennimiz tez zamanda bu haritanın belirlenmesi, desteğin de verilmesidir. Yeni sezon başlıyor, çiftçilik de bir umuttur. Biz işimizi dörtdörtlük yapıyoruz ve beklemeye geçiyoruz. Üreticinin yaşadığı en büyük sorun girdi maliyetleridir. Bu maliyetler karşısında önemli olan çıkan ürünün bedelinin ne olacağıdır. Sezon sonu çıkacak olan ürün düşük fiyata giderse biz batarız, bu açık ve net. Bunun doğrusu çiftçiyi tatmin edebilecek fiyatla çıkan ürünü almalı, hayvancıya da sübvanse yapılarak daha ucuza almasını sağlamaktır. Çünkü girdi maliyetleri yüksek.”

Ayhan Altıkat: “Bu şartlarda bu iş yapılmaz”

“Yeni sezon başlıyor ancak büyük sorunlar var ve biz çiftçiler olarak bu sorunların bir an önce çözülmesini bekliyoruz. Öyle bir olduk ki, şu anda tohum alamayacak durumdayız çünkü hem tohum alabilmek için kredi çıkmıyor, hem de yeterli miktarda tohum yok. Bunun yanında girdi maliyetleri çok yüksek hale geldi. Özellikle gübre ve mazot son iki yılda önemli derecede arttı. Sadece bir gün tarla sürebilmek için bile 2 bin TL’yi aşan bir miktar veriyoruz. Sürme işlemi 10 gün sürüyor, sonra ekiyoruz, sezon sonu yine traktörle tarlaya giriyoruz. Yani bir sezonda 60-65 bin TL sadece traktörün mazotuna harcıyoruz. Başka ihtiyaçları da kattığımızda içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Bu şartlarda bu iş yapılmaz bu açık ve net.”

Salih Tuğralı: “Yakıtta tüm zamanların rekoruyla sezona başlıyoruz”

“Yeni sezon için tarlaya girip hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Biz çiftçi olduğumuz için yeni umutlarla sezonu açarız ve her şeyi yaparız. Geçtiğimiz sezon yarı kurak veya kurak geçen bir sezon olduğu için bu yıl tohum sıkıntısı da var. Herkes tohumu satın almaya çalışıyor, bu defa da TÜK’teki tohum miktar olarak yeterli gelmedi. Diğer taraftan girdi maliyetleri moralimizi bozuyor. En basit örneği, yakıtta tüm zamanların rekoruyla sezona başlıyoruz. Sıkıntılar çok ve hangisini çözeceğimizi şaşırdık.”

İbrahim Çavuş: “Yüksek girdi maliyetleri çiftçiyi, üretimi çok zorluyor”

“Yavaş yavaş tarlamıza girip, sürmeye başladık. 1 ay içerisinde ekmeye başlayacağız. Ancak büyük sıkıntılar var. Bu sıkıntılar, herkesin de bildiği gibi girdi maliyetleridir. Yüksek girdi maliyetleri çiftçiyi, üretimi çok zorluyor. En büyük sıkıntı gübredir. Gübre son iki yılda %800 zamlandı. Biz üretmeye devam edeceğiz. Maliyetler nedeniyle çiftçilikten vazgeçmek zorunda kalan birçok arkadaşımız var.

Umarım, güzel ve verimli bir sezon geçiririz.”