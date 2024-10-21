Ciddi şekilde darp edip, öldürmekle tehdit etti

Lefkoşa’da “kız arkadaşı” olduğu ifade edilen bir kadını ciddi şekilde darp edip, öldürmekle tehdit eden şahıs, şikayet üzerine tutuklandı; teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, zanlının Cumartesi günü, Lefkoşa’daki evinde, “kendisini işe götürmesini istediği” gerekçesiyle 38 yaşındaki kadını ciddi şekilde darp etti, ardından da "Seni yerde öldüreceğim, ben deliyim hiç iz bırakmam üstünde kimse bulamaz beni" diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis, aynı gün kadının Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne götürülerek vücudunda darp cebir izi olduğu yönünde rapor temin edildiğini söyledi.

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa'da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını ifade etti.

Polis memuru, darp ederken kullandığı sopanın emare alındığını, zanlının davasını kabul ettiğini, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 20 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 300’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.