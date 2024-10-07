Çevre Koruma Dairesi, çöp atan araç sürücüsüne ceza kesti
Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Çevre Koruma Dairesi, sosyal medyada yola çöp attığı görülen UP 531 plakalı araç sürücüsüne cezai işlem uyguladığını duyurdu.
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Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Çevre Koruma Dairesi, sosyal medyada yola çöp attığı görülen UP 531 plakalı araç sürücüsüne cezai işlem uyguladığını duyurdu.
Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, dün Tatlısu’dan Geçitkale istikametine doğru seyrederken aracından yol kenarına çöp atarken vatandaşlar tarafından tespit edilen araç sürücüsüne asgari ücretin 1/4'ü oranında para cezası kesildiği kaydedildi.
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