Cephane hırsızlığında bir kişi aranıyor

GÜNEYDEN KISA KISA…

Güneyde Lefkoşa’da ekim ayında gerçekleşen yüksek miktarda ateşli silah mermisi ve av tüfeği fişeği hırsızlığından bir kişinin arandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Kıbrıs polisinden yapılan açıklamada, Polonya vatandaşı 47 yaşındaki Grzegorz Pawelczyk isimli şahsın, söz konusu soygundan ötürü arandığının duyurulduğunu yazdı.

Şahsın fotoğrafı da gazetedeki haberde yer aldı.



EAST-MED projesini desteklemesine çevre örgütleri karşı

Aralarında Kıbrıs’ın güneyinden bir örgütün de bulunduğu 100’den fazla çevre örgütünün, AB’nin EastMed projesini desteklememesi için mektup gönderdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Avrupalı çevre örgütlerinin ortak mektubunda, AB’nin fosil yakıtların kullanılmasını öngören enerji projelerine verdiği desteği çekmesinin istendiğini yazdı.

Haberde, mektuba imza koyan güneydeki çevre örgütünün isminin de “Friends of the Earth Cyprus” olduğu belirtildi.

Dromolaksia’da iki kilo hintkeneviri

Polisin dur emrine uymayan ve devriye aracına çarparak kaçmaya çalışan araçta 2 kilo hintkeneviri bulundu.

Haravgi’nin haberine göre, Larnaka’ya bağlı “Dromolaksia” (Mormenekşe)’de meydana gelen olayda devriye aracındaki iki polis yaralandı, araç sürücüsü 36 yaşındaki erkek şahıs yakalandı, tasarrufundaki 2 kilo hintkenevirine el konuldu.

Polislerin ayakta tedavi ve taburcu edildiği, 36 yaşındaki şahsın ise bugün tutukluluk emri alınmak üzere yargıç huzuruna çıkarılacağı kaydedildi.

Gazete Larnaka bölgesi sivil toplum örgütlerinin Larnaka kazasında ve belirli köylerde uyuşturucu kaçakçılığı olaylarının artması ve bu olaylara gittikçe daha çok gençlerin karışması nedeniyle kaygı belirttiğini, Rum polisi narkotik şubesinin de sorunun bilinci ile bölgedeki polis aramaları ve devriyelerini artırdığını yazdı.