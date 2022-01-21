Alkollü sürücü, paketçiye çarptı: 1 ölü

Cengizköy’de dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 175 mlgr alkollü içki tesiri altındaki araç sürücüsü motor sürücüsü paket servisçiye çarptı. Kazada motor sürücüsü hayatını kaybetti.

Cengizköy'de meydana gelen kazada yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün Lefke'de sakin 21 yaşındaki Pakistan uyruklu Umair AHMAD isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Polis’ten yapılan açıklama şöyle:

“21.01.2022 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gemikonağı - Güzelyurt Anayolu üzerinde, Muhammet Ünsal YILMAZ (E-21), 175 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki EK 230 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Cengizköy dahilinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan sürücüsü henüz tespit edilemeyen NZ 672 plakalı motosiklet ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.”

”Cengizköy'de meydana gelen kazada yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün Lefke'de sakin 21 yaşındaki Pakistan uyruklu Umair AHMAD isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.”