Caz, blues ve rock aşkına

Murat OBENLER

Adamızın tanınan 6 vokalist ve gitaristi 3 Mayıs Salı gecesi Alsancak bölgesinde yer alan The Soulist’te sahne alarak caz,blues ve rock müziğinin unutulmaz parçalarını seslendirdiler. Alper Cengiz, Naim Korudağ, Kaan Batural, Çağrı Ersoy, Ed Sezener ve Engin Bahar’dan oluşan 6’lı “6 Man Acoustic Night” konseptiyle spontane olarak unutulmaz şarkıları birlikte yorumladılar.

Ülkemizdeki yerli ve yabancı müzikseverlerden oluşan dinleyicilerin büyük beğenisini kazanan programda 6 gitarist/vokalist hem gece boyu seçtikleri parçaları birlikte çalmanın keyfini yaşadılar hem de The Soulist’i dolduran müzikseverlere yaşattılar.Dönem dönem kendi gruplarıyla da Soulist’te sahne alan ülkemizin önde gelen gitarcılarının bu sürpriz buluşması ortaya benzersiz bir gece çıkartırken dinleyiciler bu vb. birlikteliklerin sürmesini de dilediler.

Mayıs ayında The Soulist’te dopdolu bir program

Kuzey Kıbrıs’ta caz müziğine sahnesini açan ender yerlerden biri olan The Soulist’te Mayıs ayı boyunca farklı grupların müzik etkinlikleri devam edecek. Konser detayları için The Soulist - Coffee & Music House Facebook adresine girilebilir.

Program

6 Mayıs-The Great Flood

7 Mayıs-Alper Cengiz ve arkadaşları

11 Mayıs-Lady M. Jazz Trio

13 Mayıs- The Healers

14 Mayıs-Alper Cengiz ve arkadaşları

18 Mayıs- The Hot Club of Cyprus

20 Mayıs- The Kiwi Band

21 Mayıs-Alper Cengiz ve arkadaşları

22 Mayıs- Caz eşliğinde kahvaltı

25 Mayıs- Melisa Karanlık Trio

27 Mayıs-Hasan Gündüz ve El Amor Latino

28 Mayıs-Alper Cengiz ve arkadaşları