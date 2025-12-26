“Çavuşoğlu yasa ve tüzüklere aykırı hareket ediyor”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTÖEÖS) Başkanı Selma Eylem, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun yasa ve tüzüklere aykırı uygulamalar yürüttüğünü, bu anlayışın Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile ilgili alınan kararlara da yansıdığını ifade etti.

Yazılı açıklama yapan Eylem, sendikayla yapılması gereken yasal istişarelerin ortadan kaldırıldığını belirtti, toplumun geleceğini etkileyebilecek nitelikteki bazı kararlara Bakanlar Kurulu’nun da ortak edildiğini vurguladı.

Bu uygulamaların eğitim ortamında huzursuzluğa yol açtığını kaydeden Eylem, bu sürece karşı duran öğretmenlere yönelik bazı uygulamaların eğitim çalışanlarını baskı altında bıraktığını, bu durumun hem okullara hem de topluma zarar verdiğini söyledi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki uygulamaların kabul edilemez olduğunu belirten Eylem, Çavuşoğlu’nun mevcut tutumuyla eğitime katkı sağlayamadığını ve istifa etmesi gerektiğini ifade etti.