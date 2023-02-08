Çavuşoğlu: 2-3 kişiye daha ulaşıldı

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Mağusa TMK öğrencilerinin de bulunduğu Adıyaman’daki İsias Otel enkazındaki çalışmalarda bu sabahtan farklı olarak 2-3 kişiye daha ulaşıldığını söyledi ancak detay paylaşmadı.

BRT’ye konuşan Çavuşoğlu, “8 katlı bir bina, 1.5 kat seviyesine geldi… Yıkım çok büyük” diyen Çavuşoğlu, “Sonuçların ne olacağını bilmiyorum” şeklinde konuştu. “İlk uçakla geldim, son uçakla döneceğim” diyen Çavuşoğlu, “Son çocuğu almadan dönmeyeceğim” değerlendirmesinde bulundu.