“Çalıştığımız, zamlara gidiyor”

Berivan BABAHAN

Akaryakıta 6 gün içinde iki kez zam yapılmasıyla, 2026 yılı içerisindeki zam sayısı yediye yükseldi. YENİDÜZEN, son akaryakıt zammını yurttaşlara sordu. Asgari ücretle geçinen yurttaşlar, art arda gelen zamların bütçelerini giderek daha fazla zorladığını belirterek, “Her hafta yeni bir zam geliyor” sözleriyle tepki gösterdi.

Ekonomi Bakanlığı’na atanan Hasan Taçoy’a da tepki gösteren yurttaşlar, “Şaka gibi atandı ve gelir gelmez zam yaptı” ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete yapılan artışla akaryakıt ve temel tüketim ürünlerindeki fiyat artışlarını karşılaştıran bir yurttaş ise, “Asgari ücrete yüzde 16 yapılıyor, akaryakıt ve temel gıdaya yüzde 50 zam yapılıyor” diyerek yaşanan hayat pahalılığına dikkat çekti.

UBP-DP Hükümeti’ni de eleştiren yurttaşlar, ülkede denetim eksikliği bulunduğunu, aynı ürünün farklı işletmelerde farklı fiyatlardan satıldığını söyledi. Fiyatların denetimsiz şekilde arttığını savunan yurttaşlar, hükümete öneride bulunmanın da sonuç vermediğini belirterek, art arda gelen zamlara artık şaşırmadıklarını ifade etti.

Mehmet Karataş: “Ben hükümetin yerinde olsam bu sabah istifamı verir giderim”

“Hayat pahalılığı yüzde 16,95 verilirken, marketlere, benzine ve temel ihtiyaçlara gelen zamlar yüzde elliyi geçiyor. Her geçen gün insanların alım gücü düşüyor ve bu insanlar nasıl geçinecek bilmiyoruz. Geçmiş yıllarda olan refah artık yok ve böyle giderse herkes ülkeyi terk etmek zorunda kalacak. Devlet akaryakıta gelen, marketlere gelen zamları denetlemiyor ama sadece asgari ücreti denetliyor. En azından asgari ücrete de karışmasın insanlar serbest çalışsın. Marketlere ürünleri ben dağıtıyorum, hepsine fiyatları ben yazıyorum fakat marketlerde satılan fiyatlar abartılı ve birbirinden farklı. Umarım devlet bir çözüm bulur diye düşünmek istiyorum ama böyle bir inancımız da kalmadı. Özetle bu hükümet yapamıyor ve ben hükümetin yerinde olsam bu sabah istifamı verir giderim. En basit örneği, okullar açıldı servis yok ve arkasına zam geliyor. Bütün aileler, yollara dökülüyor çocuklarını okula götürsün diye ve sabah, akşam trafikten geçilmiyor. Kamuda çalışanlar böyle bir durum olduğunda anında greve gidiyor. Biz asgari ücretliler greve gitsek bu memleketin hali ne olacak? Bu sorunun cevabını lütfen biri çıksın ve dürüstçe bize versin. Şu an 61 bin olan asgari ücretle, bu yapılan zamlarla dört kişilik bir aile nasıl geçinecek? Her şeyi dövizle satın alırken, maaşlarımız Türk Lirası ve her geçen gün eriyor. Beş yıl öncesine kadar hiç borcum yokken, şu an bütün bankalara borcum var ve nereye kadar dayanacağımı bilmiyorum”

Aytekin Polatcan: “Bu ülkede iktidar değişmediği sürece hiçbir şey düzelmeyecek”

“Akaryakıta bir sene içerisinde gelen ilk zam değil ki, bu yıl içerisinde toplamda 25 Türk Lirasından (TL) fazla zam geldi. Bu ülkede iktidar değişmediği sürece hiçbir şey düzelmeyecek. Bu halk yalnızca şikâyet ediyor ve toplumlar layık olduğu yönetimler ile yönetilir. Son söyleyeceğim, takım tutar gibi parti tutarsalar, sonu bu olur”

Nevruz Yağız: “Hiçbir şekilde vatandaşı düşünen yok”

“Bir seferde 6 TL zam yapılıyor ve zaten her şeye durmadan zam geliyor. Hiçbir şekilde vatandaşı düşünen yok. Kiralar çok pahalı, benim okula giden üç çocuğum var ve okul masrafları aldı başını gidiyor. Bu zamlar yapılırken, keşke vatandaşları da düşünseler ve insanları etkilemeyecek şekilde düzenleme yapılsa ama dediğim gibi kimsenin çalışanları düşündüğü yok. Biz ne söylersek söyleyelim, günün sonunda yine kendi bildiklerini yapıyorlar”

Abdurrahman Göğsüaçık: “Artık dışarı çıkamayacak duruma geldik”

“Yaklaşık iki aydır sürekli olarak akaryakıta, 3 TL, 5 TL zam yapılıyor ve şimdi de 6 TL yapıldı. Artık dışarı çıkamayacak duruma geldik. Zaten geçimini zor sağlayan ailelerden geliyoruz ve benim beş tane daha kardeşim var. Mesela ben üniversiteye bile gidemedim, sosyal hayatımız zaten kalmadı. Artık söyleyecek söz bulamıyorum. Yetkililerin elinde olsa mutlaka bir şey yaparlardı diye inanıyorum, yoksa bu kadar acımasız değillerdir diye düşünüyorum”

Şükrü Koçar: “Asgari ücrete bir kere zam gelirken, benzin on kere zam yapılıyor”

“Asgari ücretli zaten zor geçiniyor, kazanç ortada ve asgari ücrete bir kere zam gelirken, benzine on kere zam yapılıyor. Sadece akaryakıtla da sınırlı kalmıyor, aynı anda kira artıyor, elektrik artıyor ve nasıl geçineceğimizi bilemeyecek duruma geldik. Yetkililerin bir an önce bu duruma el atması gerekiyor”

Vakkas Hamit: “Bu benzine gelen zammın, 6 TL ile sınırlı kalacağına inanmıyorum”

“Biz zaten maaşlı çalışan insanlarız ve bu zamlar herkesi etkilediği gibi biz asgari ücretlileri de çok etkiliyor. Bu benzine gelen zammın, 6 TL ile sınırlı kalacağına inanmıyorum, çünkü savaşlardan dolayı sürekli yükseliyor. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada da yükseleceğini düşünüyorum. Sadece akaryakıt zammı olarak bakmamak gerekiyor, bu zam tüm sektörleri etkileyecek ve her şey yükselecek. Her şey ulaşımla sağlanıyor ve doğal olarak ulaşım maliyetleri yükseldikçe bu ürünlere de yansıyacak”

Hakan Aslıhan: “3 TL, 5 TL, 10 TL, diye diye aldı yolu gidiyor”

“Herkes kuruşun peşinde, kimsede iş yok, hayat şartları çok zorlaştı, görüyorlar mı ne hallere geldik ve günden güne daha da zorlaşıyor. Tek kelimeyle rezillik şu an zam yapılacak zaman değil. Daha geçen hafta zam yapıldı, 3 TL, 5 TL, 10 TL, diye diye aldı yolu gidiyor. Eskiden Türkiye’de yapılan zamlara söylenirken şidi buranın Türkiye’den bir farkı kalmadı. Geçmişte 6 ayda bir zam yapılırken şu an her hafta yeni bir zam geliyor. Allah herkese kolaylık versin demekten başka söz bulamıyorum”

Cem Avşar: “Bütün günümüz yollarda çalışarak geçiyor ve çalıştığımız da zamlara gidiyor”

“Bizim zaten bütün günümüz yollarda çalışarak geçiyor ve çalıştığımız da zamlara gidiyor. Mecburen biz de müşterilerimize zam yapıyoruz, bu sefer de müşteriler şikâyet ediyor. Ülkedeki herkes şikâyetçi ama öneri de sunamıyoruz, çünkü bizim önerimizin de bir değeri yok. Zaten günün sonunda yine kendi bildiklerini yapıyorlar ve eğer fiyatlar bu şekilde yükselmeye devam ederse adada yerli halk kalmayacak”

Cem Akbaş: “Artık yapılan zamlara şaşırmıyoruz, bizim için normalleşti bunlar”

“Artık yapılan zamlara şaşırmıyoruz, bizim için normalleşti bunlar. Asgari ücret ile çalışanların zorlanacağı kesin tabi ama durumu iyi olanları zorlamayacaktır. Yeni bir zam daha gelecektir diye de düşünüyorum”

Ahmet Hacı: “Yeni Ekonomi Bakanı atandı şaka gibi bir şekilde ve gelir gelmez 6 TL’de o artırdı”

“Bundan iki ay önce Ekonomi Bakanı, güneyin bizden daha pahalı olduğunu iddia ediyordu. Bundan 15 gün önce eski Ekonomi Bakanı zam yaptı, şimdi yeni Ekonomi Bakanı şaka gibi bir şekilde atandı ve gelir gelmez 6 TL’de o arttırdı. Asgari ücretli bir vatandaş nasıl araba sürecek, toplu taşıma sıfır, hiçbir yere çözüm yok. Sadece zamlarla insanlara hayat sunmaya çalışıyorlar. Diyecek hiçbir şeyimiz kalmadı artık ve öneri sunacak durumda da değiliz. Çünkü ülkeyi yönetenlerin çözüm bulması gerekiyor. Ben 15 gün önce 4 bin TL’ye aldığım yakıtı, bugün 5 bin iki yüz TL’ye alıyorum ve yarın da asgari ücrete 10 TL zam yapacaklar. Daha ne diyebilirim”