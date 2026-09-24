Harmancı etkinliğe katılmıyor

Cyprus Forum 2026’da konuşmacı olarak yer alması planlanan LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın unvanı konusunda yaşanan tartışmanın ardından, forum yönetimi Harmancı’nın unvanını “Lefkoşa Türk toplumu lideri” olarak değiştirdi, Harmancı etkinliğe katılmama kararı aldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı'nın açıklaması:

"Ünvan ve statü meselelerine takılmadan, bölünmüş başkentin seçilmiş ve meşru temsilcisi olarak Lefkoşalılar’ın ve Kıbrıslılar’ın ortak menfaatine hizmet edecek her türlü diyalog ve iş birliğine taraf olmaya devam edeceğimin altını çizerek, dün yaşanan ve kamuoyuna da yansıyan gelişmelerle ilgili bir açıklama yapmayı zaruri görüyorum.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da güney Lefkoşa Belediye Başkanı Prountzos ile birlikte Barış ve Demokrasi Ödülleri’ni sunmak üzere Cyprus Forum’un davetine olumlu cevap verdim. Programda Lefkoşa Türk Belediye Başkanı sıfatıyla yer almama ELAM’ın tepki koymasının ardından Cyprus Forum bir bildiri yayınlandı. Bildiride Kıbrıs Cumhuriyeti yetkilileriyle yapılan istişare neticesinde “doğru” ünvanın Lefkoşa Kıbrıs Türk toplumunun lideri olarak değiştirildiği belirtildi. İlerleyen saatlerde de Cyprus Forum yetkililerinden “krizin daha fazla büyümesini engellemek üzere ünvanın değiştirildiği” şeklinde bir email aldım.

Cyprus Forum yetkililerine ilettiğimiz cevapta da belirttiğimiz gibi, bunu basit bir kriz yönetimi olarak değerlendirmek mümkün değildir. Dün yaşananlar; ırkçı ve ayrılıkçı propaganda, manipülasyon ve siyasi korkutma girişimlerinin, sağduyu, karşılıklı saygı ve barış kültürünü desteklemek adına atılan adımları kolaylıkla sindirebileceğine dair tehlikeli bir örnektir. ELAM’ın tepkisinin kamuoyu önünde Kıbrıs Türk toplumunu rencide edecek bir sonuç yaratmasına izin verilmiştir.

Ben Kıbrıs’ın kuzeyinde de güneyinde de böyle bir örneğin parçası olmayı reddediyorum. Bunun için de Cyprus Forum’un bu yılki etkinliğinden çekilme kararımı kendilerine ilettim. Ancak bu olayların veya benim çekilme kararımın hamasi söylemlerle düşmanlık devşirmek için kullanılmasına da izin vermem.

Barış korkuyla inşa edilemez. Biz bu toplumu hakkını kimseye yedirmeden, onurunu ezdirmeden, cesaretle, karşılıklı saygı ve güveni besleyen diyalog ve dayanışmayla barış için çalışmaya devam edeceğiz."