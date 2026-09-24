“Halkı kendi parasıyla kandıracağınızı zannediyorsunuz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, hükümetin sosyal sigortalarla ilgili planlarını eleştirerek, yapılması öngörülen artışların düşük maaş alan emekliler açısından adaletsiz sonuç yaratacağını vurguladı.

Barçın, hükümetin 200 bin TL sigorta emekli maaşı alana da 50 bin TL sigorta emekli maaşı alana da yüzde 10 ekstra artış vermeyi planladığını belirterek, “Yani 200 bin TL alana 20 bin TL, 50 bin TL alana da 5 bin TL ekstra artış verecekmiş gelir artışı yaratmadan” ifadelerini kullandı.

“Ünal bey sigorta emeklisi olacağı için şimdiden kendine artış yolu yapıyor herhalde” diyen Barçın, sigorta emeklilerine artış yapılmasına karşı olmadığını belirterek, “Ama eldeki kaynak ile düşük sigorta emeklisine daha çok artış yap ve düşük sigorta maaşı alınmasını önleyecek formülü de yürürlüğe koy aynı zamanda” dedi.

Barçın, Sosyal yardım ve engelli maaşı alanların durumunu da gündeme getirerek, “Peki sosyal yardım ve engelli maaşı alanlara ne olacak?” diye sordu. Hükümetin bu kesimlere yönelik “Onlara bir şey yok” dediğini vurgulayan Barçın, söz konusu maaşların Maliye Bakanlığı tarafından ödendiğini ve hükümetin maliyeyi batırması nedeniyle ekstra artış yapılamadığının söylendiğini aktardı.

Sigorta emeklilerine sosyal sigortaların 50. kuruluş yıl dönümü nedeniyle, maaş ayrımı yapılmaksızın 20 bin TL’lik tek seferlik ödeme yapılmasının da planlandığını ifade eden Barçın, bunun maliyetinin 9 milyar TL olduğunun söylendiğini belirtti.

“Tek seferlik 20 bin TL için 9 milyar TL tek kalemde gidecek” diyen Barçın, bu plan çerçevesinde sosyal sigortaların birikmiş 14 milyar TL’sinin seçim sonrasına sıfırlanmış olacağına dikkat çekti ve “hesapları bu” ifadelerini kullandı.

Genel sağlık sigortası konusunu da gündeme getiren Barçın, “Peki genel sağlık sigortası ne olacak?” diye sordu.

Barçın ayrıca, 1 Ocak 2008 öncesi sigortalı olup çalışırken, daha sonra kuralların değiştirildiğini savunduğu sigortalı çalışanların 55 yaş emeklilik hakkına ilişkin de sorular yöneltti. “Oyun başladıktan sonra kuralları bir gecede değiştirdiğiniz sigortalı çalışanların 55 yaş emeklilik hakkı ne olacak?” diye soran Barçın, “ ‘Oran 1'e 4 olursa tamamdır’ dediğiniz insanların hakları yine mi iade edilmeyecek?” açıklamasında bulundu

Maaş hesaplama sisteminin değiştirilmediğini de belirten Barçın, bundan sonra 25 yıl çalışan asgari ücretlilerin asgari ücretin altında emekli maaşı almaya devam edeceğini belirtti. Barçın, bunun nedenini ise “Çünkü siz kaynağı tek seferlik seçim öncesi harcamalarla bitireceksiniz” sözleriyle açıkladı.

“Siz sigortalıyı düşünmüyorsunuz; seçim öncesinde halkı, kendi parasıyla kandıracağınızı zannediyorsunuz” diyen Barçın, açıklamasında ana hedefi anlattı.

Barçın, CTP’nin tek başına iktidara gelmesi halinde 1 Ocak 2008 öncesi sigortalıların 55 yaş emeklilik hakkının geri verilmesi için gerekli kaynağın şimdiden hükümet tarafından tüketilmek istendiğini kaydederek, “CTP tek başına iktidar olduğunda, 1 Ocak 2008 öncesi sigortalıların gasp edilen 55 yaş emeklilik hakkını geri verecek kaynağı şimdiden elinden almak” dedi.

“Hedef belli” ifadelerini yineleyen Barçın, CTP’nin tek başına iktidarında genel sağlık sigortasını başlatmak için gereken kaynağın da şimdiden ellerinden alınmak istendiğini ifade etti.

Barçın, 25 yıl çalışan bir kişinin asgari ücretin altında emekli maaşı almamasını sağlayacak sistemin başlangıç kaynağının da ortadan kaldırılmak istendiğini belirterek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“CTP tek başına iktidar olduğunda, 25 yıl çalışan bir kişinin asgari ücretin altında emekli maaşı almaması için kurulacak sistemin başlangıç kaynağını elinden almak.”

“Seçim öncesi hiçbir bilimsel temeli olmayan bu uygulamalarla, zar zor ayağa kaldırılmış sigortaları batmış bir şekilde CTP'ye teslim etmek” ifadesini kullanan Barçın, “Sosyal Sigortalara yapılan en büyük kötülük işte tam olarak budur” dedi.

Barçın açıklamasının sonunda ise hükümete yönelik eleştirilerini sürdürerek, “Ama ne yapsanız ne etseniz nafile; 6 Aralık'tan sonra CTP'nin tek başına iktidarında bu düzene dur diyecek ve tüm bu sorunları biz çözeceğiz...” ifadelerini kullandı.