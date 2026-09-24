26 milyon dolar, 470 milyon TL ve 8,5 milyon Euro borçlanma

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) çeşitli ödemelerinde kullanılmak üzere toplam 26 milyon ABD doları, 470 milyon TL ve 8,5 milyon Euro tutarında overdraft hesap limiti kullanmasına karar verdi.

Karar, KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun Fasıl 171 Elektrik İnkişaf Yasası’nın 18’inci maddesi uyarınca aldığı 21 Eylül 2026 tarihli GU/190/2026 sayılı karar ile KKTC Borç Yönetim Komitesi’nin 24 Eylül 2026 tarihli 99/2026 sayılı kararı doğrultusunda alındı.

Buna göre KIB-TEK’in kullanacağı overdraft limitleri bankalara göre şöyle belirlendi:

Garanti BBVA A.Ş.: 10 milyon ABD doları ve 470 milyon TL

T. Halk Bankası A.Ş.: 10 milyon ABD doları ve 8,5 milyon Euro

K. İktisat Bankası Ltd.: 6 milyon ABD doları