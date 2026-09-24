Lefkoşa24 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. 26 milyon dolar, 470 milyon TL ve 8,5 milyon Euro borçlanma
26 milyon dolar, 470 milyon TL ve 8,5 milyon Euro borçlanma

26 milyon dolar, 470 milyon TL ve 8,5 milyon Euro borçlanma

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) çeşitli ödemelerinde kullanılmak üzere toplam 26 milyon ABD doları, 470 milyon TL ve 8,5 milyon Euro tutarında overdraft hesap limiti kullanmasına karar verdi.

A+A-

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) çeşitli ödemelerinde kullanılmak üzere toplam 26 milyon ABD doları, 470 milyon TL ve 8,5 milyon Euro tutarında overdraft hesap limiti kullanmasına karar verdi.

Karar, KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun Fasıl 171 Elektrik İnkişaf Yasası’nın 18’inci maddesi uyarınca aldığı 21 Eylül 2026 tarihli GU/190/2026 sayılı karar ile KKTC Borç Yönetim Komitesi’nin 24 Eylül 2026 tarihli 99/2026 sayılı kararı doğrultusunda alındı.

Buna göre KIB-TEK’in kullanacağı overdraft limitleri bankalara göre şöyle belirlendi:

Garanti BBVA A.Ş.: 10 milyon ABD doları ve 470 milyon TL

T. Halk Bankası A.Ş.: 10 milyon ABD doları ve 8,5 milyon Euro

K. İktisat Bankası Ltd.: 6 milyon ABD doları

Bu haber toplam 471 defa okunmuştur
Etiketler :