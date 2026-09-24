“Belediyeleri sorgulamadan önce 7 yıldır çıkarmadığınız tüzüğü açıklayın”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Grup Başkan Vekili Erkut Şahali, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın CTP’li belediyelerde “münhalsiz, sınavsız istihdam” yapıldığı yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Özdemir Berova’yı “sevdiğini” belirten Şahali, “Beydir ve beylik laf etmeye pek heveslidir. Pek isabet kaydedemez ama denemekten de hiç vazgeçmez” ifadelerini kullandı.

Berova’nın CTP’li belediyelerle ilgili soruşturma ve tedbir açıklamalarına değinen Şahali, “Hiç durmasınlar! Ama başlamadan önce Özdemir Bey’e birkaç soru soralım. Belki lütfedip yanıtlar” dedi.

Şahali, Berova’ya dört soru yöneltti.

Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı son “kişi sayıları” raporunun Mayıs 2026 tarihli olduğunu belirten Şahali, “Haziran, Temmuz ve Ağustos nerede? Devletten maaş alanların güncel sayısını ve statülerini neden kamuoyundan saklıyorsun? Açıklamaktan korktuğun bir durum mu var?” diye sordu.

Maliyenin gelir-gider durumuna ilişkin son raporun da Temmuz 2026 tarihli olduğunu ifade eden Şahali, “Sonrası yok! Ağustos rakamları nerede? Durum bildiğimizden de mi kötü?” ifadelerini kullandı.

Belediye Personel Yasası’nın 61’inci maddesine işaret eden Şahali, yasanın öngördüğü Sınav Tüzüğü’nün halen çıkarılmadığını savundu.

Şahali, “Belediyelerde hangi usul ve esaslarla sınav yapılacağını belirleyecek tüzük ortada yokken, ‘sınavsız istihdam’ hesabı sormaya kalkıyorsun. Peki bu tüzüğü 7 yıldır neden çıkarmadığınızın hesabını vermeye var mısın?” diye sordu.

Şahali ayrıca belediyelerin biriken borçlarını gündeme getirerek, “Belediyelere biriken borcunuz bugün ne kadar? Genel Tarım Sigortası Fonu’na ne kadar borç biriktirdiniz? Rakamları açıklayabilir misin, yoksa FAİZSİZ KREDİ tatlı mı geldi?” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda Berova’ya seslenen Şahali, “Neyse Özdemir Bey, sen bunlara fazla kafa yorma. Son 70 gün kaldı. SEN ASIL ONDAN SONRASINDAN KORK!” dedi.