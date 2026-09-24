“Son 6 ayda çalışan sayımız artmadı, aksine azaldı”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın belediye ve belediyeye bağlı şirketlerdeki istihdamlara ilişkin sorularına yanıt verdi.

Şenkul, son altı ayda şirketlerde yeni açılan lunapark ile sınırlı sayıdaki temizlik şubeleri dışında istihdam yapılmadığını belirterek, şirketlerde çalışan sayısının arttığı yönündeki değerlendirmelere karşı çıktı.

Açıklama şöyle:

Off be Özdemir abi.

Sana zarar vermek istemem ama zorla üstüme gelin, sana olan saygımdan sosyal medya üzerinden sorduğun soruya son kez buradan cevap veriyorum.

Şirketlerde son 6 ayda yeni açılan lunapark ve çok az sayıda temizlik şubesi harici istihdam yapmadık.

Şirketlerdeki çalışan sayımız son 6 ayda 60 kişi kadrolandığı için artmadı tam aksine azaldı.

Kadrolamayı ise daha önce açıkladığım gibi en eskiden alarak yaptık, 2016 ve öncesinde işe giren herkes kadrolandı ve tüm çalışanlarımın analarının ak sütü gibi hakkıydı bu kadrolar.

Allahın izniyle ikinci dönemde de kadrolamaya devam edeceğiz.

Daha önce yüz yüze de söylediğim gibi biz şirketlere para transferi de yapmıyoruz çünkü bu yasal değil.

Satın aldığımız hizmete fatura karşılığı ödeme yapıyoruz tıpkı tüm hizmet aldığımız diğer şirketlere yaptığımız gibi.

Matematiğin 4 ana işlemini bilen herkes bugün paylaştığım yazıyı okursa, 4 yılda şirketlerimizde kaç gencimize iş imkanı sağladığımızı hesaplayabilir.

Son olarak bilirim hoşunuza gitmez ama ikinci dönemimizde kendi gelirini yaratan işletmeler kurmaya devam edip, belediye bütçesine ek yük getirmeden, yatırım oranını korumaya devam ederek yüzlerce gencimize direk ve dolaylı yollardan iş imkanı sağlayacağız çünkü:

Az konuşup, çok çalışıyoruz…