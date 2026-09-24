CTP de Cyprus Forum'a katılmıyor

ELAM’ın siyasi baskısı sonucunda Cyprus Forum organizasyonunda Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın resmi unvanının değiştirilmesine CTP Milletvekili Fikri Toros’tan da tepki geldi. Toros, CTP adına davetli olduğu Cyprus Forum’a katılımını geri çektiğini açıkladı.

Toros, yaptığı kamuoyu açıklamasında, 1958 yılında kurulan Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Kıbrıs Türk toplumunun demokratik ve kurumsal varlığının önemli kurumlarından biri olduğunu belirtti.

Açıklama şöyle:

ELAM’ın siyasi baskısı sonucunda Cyprus Forum organizasyonunun, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Sayın Mehmet Harmancı’nın resmi ünvanını değiştirmesini kabul edilemez buluyorum.

1958 yılında kurulan Lefkoşa Türk Belediyesi, Kıbrıs Türk toplumunun demokratik ve kurumsal varlığının önemli kurumlarından biridir.

Halkın demokratik iradesiyle seçilmiş Belediye Başkanı Sayın Harmancı’nın resmi ünvanının siyasi baskı sonucunda değiştirilmesini, Kıbrıs’ta karşılıklı saygı, eşitlik ve güven temelinde geliştirilmesi gereken toplumlar arası ilişkiler açısından kabul edilemez buluyorum.

Sayın Harmancı’nın bu nedenle Cyprus Forum’a katılımını geri çekmesini doğru buluyor ve kararını takdirle karşılıyorum.

Bu gelişmeler ışığında, CTP adına davetli olduğum Forum’a katılımımı geri çekme kararı almış bulunuyorum.

Kıbrıs’ta kapsamlı çözüm hedefine bağlı diyaloğun, iş birliğinin ve güven artırıcı önlemlerin güçlendirilmesini savunan bir siyasetçi olarak, karşılıklı saygının ve eşitliğin yanısıra, demokratik iradeye ve kurumlara duyulan saygının gerekliliğini hatırlatma ihtiyacı duyuyorum!

Kıbrıs’ta barış kültürünü geliştirmeyi amaçlayan hiçbir platform, siyasi baskılar karşısında bir tarafın demokratik kurumlarını ve seçilmiş temsilcilerini tartışmalı hale getirmemelidir!