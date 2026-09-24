Toplumsal temsil ve birlikte yönetim anlayışı ön planda

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, genel seçimlere yönelik kontenjan adaylarını oy birliğiyle belirledi. Lefkoşa, Girne ve Mağusa ilçelerinde belirlenen kontenjan adayları, farklı meslek gruplarından ve toplumsal kesimlerden gelen isimlerden oluştu.

CTP, toplumun farklı birikimlerini, deneyimlerini ve beklentilerini siyasal karar alma süreçlerine taşıma anlayışıyla, toplumsal temsili güçlendirmeyi ve birlikte yönetim ilkesini her daim olduğu gibi hayata geçirmeyi hedefliyor. CTP’nin bu anlayışla belirlenen kontenjan adayları, toplumun her kesimiyle dayanışma içerisinde, ortak akla ve katılımcılığa dayalı bir yönetim anlayışının oluşturulmasına katkı sağlıyor.

Güçlü ve dürüst yönetimin temelini topluma güven veren, liyakati esas alan, hesap veren ve farklı toplumsal kesimlerin katılımına açık bir siyaset anlayışında gören CTP, kontenjan adaylarını da bu ilkeler doğrultusunda belirledi. Farklı toplumsal alanlarda edinilen bilgi, birikim ve deneyimlerin siyasal temsile yansıtılmasını esas alan CTP, toplumun farklı kesimlerinin karar alma süreçlerinde söz sahibi olduğu birlikte yönetim anlayışını yeni dönemde de sürdürecek.

CTP’nin açıkladığı kontenjan adayları şöyle:

Lefkoşa:

Emine Dizdarlı

Güven Bengihan

Girne:

Tunç Adanır

Jale Refik Rogers

Mağusa:

Ayşegül Baybars

Metin Kulaksız

Eralp Şerifoğlu